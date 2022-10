Brindisi, trasferta in Olanda in casa del Groningen. Vitucci: “Partita importante da vincere”

L’amarezza del finale al Mediolanum Forum di Milano non è stata ancora digerita del tutto ma in casa biancoazzurra è il momento di voltare pagina e dedicarsi con anima e cuore alla FIBA Europe Cup.

Il passo falso casalingo all’esordio con gli ucraini del Budivelnyk non lascia spazio ad altri scivoloni per la squadra di coach Vitucci. La reazione della Happy Casa Brindisi, già ben visibile nei quaranta minuti di campionato al cospetto dei campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, dovrà passare anche in campo europeo precisamente al MartiniPlaza di Groningen, nei Paesi Bassi.

La seconda giornata del gruppo F di FIBA Europe Cup vedrà opposti i due team inseguitori delle momentanee capoliste Budivelnyk e Kalev/Cramo. Il team olandese è senza ombra di dubbio la squadra veterana dell’intera manifestazione, sempre presente ai nastri di partenza della regular season all’ottava partecipazione consecutiva in altrettante edizioni di Europe Cup. Il miglior risultato raggiunto risale alla stagione 2017/18 quando il Donar si spinse fino alle semifinali, sconfitta dalla Reyer Venezia poi vincitrice del torneo internazionale nella finale tutta italiana contro Avellino.

Groningen è reduce dalla sconfitta in Estonia rimediata la settimana scorsa per 75-65 nonostante i 19 punti a testa della coppia Callison-Butjankovs, ala lettone tesserata a fine stagione lo scorso anno da Reggio Emilia nel mese di aprile.

Questo il commento di coach Frank Vitucci alla vigilia: “Fortunatamente torniamo a giocare a distanza di pochi giorni togliendoci di dosso le scorie del finale a dir poco rocambolesco con Milano. Abbiamo davanti a noi un obiettivo ben preciso, andare a vincere in trasferta a Groningen e riscattare il passo falso della scorsa settimana con la squadra ucraina. Per noi questa è una partita importante da vincere così come lo è altrettanto continuare a fare passi in avanti nel processo di crescita collettivo”.

Palla a due alle ore 19.30 italiane in diretta sul canale youtube ‘FIBA – The Basketball Channel’ al seguente link visibile in chiaro: https://youtu.be/v21sf_8muZI

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi