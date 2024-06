Bruno Caboclo, è di nuovo caos: Il brasiliano lascia il Partizan senza permesso, il club serbo infuriato lo multa

E’ di nuovo caos con Bruno Caboclo protagonista.

Il brasiliano ha lasciato la squadra a fine maggio, per raggiungere la nazionale brasiliana e, di conseguenza, saltare la fase finale della stagione con il Partizan Belgrado.

L’agente del giocatore, Carlos Fontanella, ha dichiarato di aver fatto tutto regolarmente con la nazionale brasiliana e di aver avvisato il club ma lo stesso Partizan ha reagito duramente questa mattina.

Bruno Kaboklo kažnjen u skladu sa disciplinskim pravilnikom. Klub odlučuje da zadrži Igrača i naredne sezone.



🔗 https://t.co/uUGUKRQiEZ#KKPartizan pic.twitter.com/5oX9IDVbyq — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 26, 2024

Il Partizan Belgrado ha annunciato di aver multato per 5 mensilità Bruno Caboclo, respingendo al mittente le accuse di mancato recapito degli ultimi stipendi. Non solo, il Partizan ha annunciato di aver esercitato la clausola per il rinnovo automatico della prossima stagione in modo tale di poter ricevere un buyout e/o ricevere un compenso per vie legali.

Continuano quindi i problemi extracampo per Bruno Caboclo dopo il caos della scorsa estate con la Reyer Venezia.