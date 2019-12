BSL 12ª giornata: L’Efes si concede il bis contro il Fenerbahce e vola in classifica!

Chi mai se lo sarebbe aspettato dodici mesi fa? Eppure un anno dopo il vento in Turchia, oltre che in EuroLega, è cambiato; il Fenerbahce ormai non pare più essere quella corazzata invincibile, ma anzi quel posto ora pare esser occupato dai rivali storici dell’Efes primi sia in campionato che in Europa. Il dodicesimo turno di BSL metteva di fronte le due formazioni di Istanbul due giorni dopo l’impegno europeo; ci si poteva attendere una risposta da parte dei gialloblu dopo lo schiaffo subito, ma Larkin e soci si godono un netto quanto meritato bis! La partita resta in equilibrio per 20′, De Colo come al solito è monumentale tuttavia i padroni di casa replicano con la loro coralità, punto di forza della squadra di Ataman che all’intervallo guida nel punteggio per 35 a 34. La ripresa, di fatti, mette la parola fine all’incontro, negli ultimi minuti del terzo quarto di gioco i biancoblu mettono a segno un tremendo parziale di 14 a 2 che aggiorna il massimo vantaggio Efes sul +17 (61-44 Efes al 30′). Gli ultimi 10′ di gioco sono semplice accademia, con il risultato in archivio i giocatori in campo cercano solo di migliorare le statistiche individuali; la partita finirà sul punteggio di Efes 79-66 Fenerbahce, i campioni in carica della BSL si lanciano quindi in fuga! Dietro resiste però il Pinar Karsiyaka che in questa giornata piega un volitivo Darussafaka col punteggio di 84-78. I padroni di casa del Pinar mandano come al solito un quintetto in doppia cifra per punti segnati, mentre i neroverdi ospiti replicano con le individualità di Jones e Guler ma non bastano per portarsi a casa il referto rosa in questa giornata. Dietro il Tofas aggancia la terza piazza dopo la vittoria esterna sul campo dell’OGM Ormanspor; risale la china pure il Galatasaray che aggancia il Bandirma in quinta piazza. Di seguito il recap di giornata

Buyukcekmece-Galatasaray 77-87

Buyukcekmece: Upshaw 23 punti + 14 rimbalzi, Andrews 19 punti

Galatasaray: Poythress 21 punti, Auguste 15 punti

OGM Ormanspor-Tofas 76-94

OGM Ormanspor: Kikanovic 22 punti, Warren 17 punti

Tofas: Mejia 20 punti, Ermis 17 punti

Anadolu Efes-Fenebrahce Beko 79-66

Anadolu Efes: Simon 16 punti, Micic 15 punti

Fenebrahce Beko: De Colo 17 punti, Mahmutoglu 10 punti

Bursarspor-Bahcesehir 79-78

Bursarspor: Jones 19 punti, Lopez 18 punti

Bahcesehir: Golden 27 punti, Hardy 19 punti

Besiktas-Gaziantep 78-73

Besiktas: Theodore 27 punti, McKissic 11 punti

Gaziantep: Jelovac 19 punti, Crawford 14 punti

Pinar Karsiyaka-Darussafaka 84-78

Pinar Karsiyaka: Taylor 18 punti, Morgan 17 punti

Darussafaka: Jones 17 punti, Guler 12 punti

Sigortam.net ITU-Turk Telekom 85-101

Sigortam.net ITU: Coleby 23 punti, Mobley 22 punti

Turk Telekom: Johnson 22 punti, Guven 17 punti

Bandirma-Afyon 80-83

Bandirma: Oncel 14 punti, Hummer 13 punti

Afyon: Crawford 23 punti, Zanna 15 punti + 14 rimbalzi

Classifica 12ª giornata

Anadolu Efes 11-1

Pinar Karsiyaka 10-2

Fenerbahce 9-3

Tofas 9-3

Bandirma 8-4

Galatasaray 8-4

Darussafaka 6-6

Bursarspor 6-6

Gaziantep 5-7

Besiktas 5-7

Turk Telekom 5-7

OGM Ormanspor 4-8

Afyon Belideye 4-8

Buyukcekmece 3-9

Bahcesehir 2-10

Sigortam.net ITU 1-11