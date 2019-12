BSL 13ª giornata: Continua la corsa solitaria dell’Efes

Tutto secondo copione; la tredicesima giornata di BSL non apporta nessun cambiamento in vetta alla classifica con l’Efes ancora a guidare il gruppo marcato stretto però da Pinar e Fenerbahce. I biancoblu campioni in carica, in quest’ultimo turno, espugnano il difficilissimo campo del Tofas, impresa riuscita a poche squadre in stagione. Partita che si decide già nella prima metà di gioco; i ragazzi di Ataman partono a mille all’ora tenendo per più di 20′ un ritmo impressionante sia in attacco che in difesa lasciando poco spazio di replica ai padroni di casa. Con Larkin e Micic poco incisivi a prendersi la ribalta sono Simon, che bombarda da ogni dove, Singleton e Sanli; il terzetto, infatti, in questa prima frazione di gioco è decisamente “on-fire” con l’Efes che all’intervallo si ritrova a condurre addirittura di 17 punti dopo aver toccato anche il +23 (39-56 all’intervallo lungo). La ripresa diviene così un lunghissimo garbage-time con gli ospiti a gestire il ritmo dell’incontro portandosi a casa due punti preziosissimi; la partita si concluderà sul punteggio di Tofas 72-83 Anadolu Efes. Dietro però le inseguitrici resistono; vince il Pinar che tra le mura amiche del Mustafa Kemal Spor Salonu piega il non irresistibile Besiktas. I rossoverdi, al contrario della capolista Efes, vengono fuori alla distanza piegando la resistenza dei bianconeri tra terzo e quarto quarto di gioco. Come al solito ottima prova del collettivo a disposizione di Bauermann; ben nove giocatori su dieci impiegati finiscono a referto con almeno un canestro segnato, ma il mattatore di serata è indubbiamente Taylor coi suoi 23 punti. Dietro riparte pure il Fenerbahce che, dopo la doppia scoppola tra EuroLega e campionato ricevuta dall’Efes, ritrova il sorriso piegando all’Ulker Spor Salonu la sorpresa Bandirma. MVP di serata il nostro connazionale Luigi Datome autore di una prova da leader; 18 punti con 6/11 dal campo sono il bottino finale dell’ala sarda a cui si aggiunge il solito lavoro sporco in difesa che tuttavia non si troverà mai su uno scout a fine match. Dietro alle solite tre squadre note continua la risalita del Galatasaray ora giunto in quarta piazza, a pari merito col Tofas, dopo il successo ottenuto ai danni del Bursaspor. Di seguito il recap di giornata.

Bahcesehir-Sigortam.net ITU 99-94 dts

Bahcesehir: Golden 41 punti + 10 assist, Hardy 17 punti

Sigortam.net ITU: Goodwin 30 punti, Campbell 27 punti

Galatasaray-Bursaspor 84-70

Galatasaray: Harrison 25 punti, Whittington 14 punti

Bursaspor: Riley 16 punti, Lopez 12 punti

Pinar Karsiyaka-Besiktas 82-68

Pinar Karsiyaka: Taylor 23 punti, Birsen 14 punti

Besiktas: Theodore 20 punti, McKissic 17 punti

Fenerbahce Beko-Bandirma 89-79

Fenerbahce Beko: Datome 18 punti, De Colo 15 punti

Bandirma: Terry 21 punti, Prewitt 19 punti

Afyon Belediye-Buyukcekmece 81-69

Afyon Belediye: Zanna 18 punti + 10 rimbalzi, Davis 17 punti

Buyukcekmece: Andrews 22 punti, Eldridge 12 punti

Turk Telekom-Gaziantep 88-84 dts

Turk Telekom: Hunter 19 punti, Johnson 13 punti

Gaziantep: Buva 26 punti, Jelovac 18 punti

Darussafaka-OGM Ormanspor 88-77

Darussafaka: Ozmizrak 16 punti, Guler 14 punti

OGM Ormanspor: Kloof 22 punti, Kikanovic 17 punti

Tofas-Anadolu Efes 72-83

Tofas: Mejia 22 punti, White 18 punti

Anadolu Efes: Simon 24 punti, Singleton 10 punti

Classifica 13ª giornata

Anadolu Efes 12-1

Pinar Karsiyaka 11-2

Fenerbahce Beko 10-3

Tofas 9-4

Galatasaray 9-4

Bandirma 8-5

Darussafaka 7-6

Turk Telekom 6-7

Bursaspor 6-7

Afyon Belediye 5-8

Besiktas 5-8

Gaziantep 5-8

OGM Ormanspor 4-9

Bahcesehir 3-10

Buyukcekmece 3-10

Sigortam.net ITU 1-12