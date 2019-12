BSL 14ª giornata: L’Anadolu Efes chiude l’anno in vetta alla classifica

Ultimo turno del 2019 pure per il massimo campionato turco di basket; nessuna novità in vetta alla classifica, ma anzi la conferma di come questo sia stato l’anno dell’Anadolu Efes. I biancoblu, infatti, sono tornati a fregiarsi del titolo di campioni di Turchia spezzando l’egemonia del Fenerbahce che ormai perdurava da ben tre anni ed in più a maggio hanno disputato la prima finale in EuroLega della propria storia. In questo quattordicesimo turno la banda di Ataman affrontava in un delicatissimo derby il Darussafaka; Micic & Co. scappano sin da subito nel punteggio, ma uno sciagurato quarto periodo rimette in carreggiata i neroverdi ospiti. Alla fine però il cronometro si rivela un alleato importante per i padroni di casa che colgono così l’undicesimo referto rosa consecutivo; Pleiss risulterà essere alla fine il miglior marcatore in casa Efes coi suoi 22 punti e 7 rimbalzi, mentre al Darussafaka non basta l’ottima prova corale (saranno infatti ben 5 i giocatori in doppia cifra per punti segnati) per fermare la marcia dei cugini. Dietro la capolista si conferma in seconda piazza il Pinar Karsiyaka, vera e propria rivelazione in quest’inizio di torneo; che in quest’ultimo turno espugna il parquet dell’OGM Ormanspor. I rossoverdi si dimostrano ancora una volta un ottimo collettivo e pure in questo incontro sono ben 5 i giocatori che mettono a referto almeno 10 punti. La sfida poi di per sé non ha molta storia con gli ospiti sempre in controllo sin dai primi minuti del primo quarto. Resta stabilmente in terza piazza il Fenerbahce Beko che spazza via il Buyukcekmece con un sonoro 92 a 68. Si conclude quindi con una vittoria un 2019 davvero travagliato per i gialloblu; i ragazzi di Obradovic non hanno brillato, a causa dei ripetuti infortuni, in quest’anno solare conquistando solamente la Coppa del Presidente. In quarta posizione, in netta ascesa, ritroviamo il Galatasaray che espugna il campo dell’altra neopromossa Sigortam.net ITU; i giallorossi pare siano riusciti a mettere alle spalle il periodo buio che aveva caratterizzato le ultime annate tornando ad essere protagonisti nella BSL. Di seguito il recap di giornata.

Gaziantep-Bahcesehir 90-92 dts

Gaziantep: Buva 33 punti + 16 rimbalzi, Rich 16 punti

Bahcesehir: Golden 34 punti, Clark 17 punti

Sigortam.net ITU-Galatasaray 83-86

Sigortam.net ITU: Mobley 35 punti, Coleby 21 punti

Galatasaray: Webster 18 punti, Harrison 18 punti

Besiktas-Turk Telekom 78-74

Besiktas: McKissic 19 punti, Gotcher 12 punti

Turk Telekom: Hunter 14 punti, Campbell 14 punti

Bandirma-Tofas 86-80

Bandirma: Prewitt 22 punti, Smith 17 punti

Tofas: Phillip 19 punti, Mejia 18 punti

Bursaspor-Afyon Belediye 90-81

Bursaspor: Lopez 19 punti, Jones 19 punti + 13 assist

Afyon Belediye: Aldridge 22 punti, Davis 16 punti

OGM Ormanspor-Pinar Karsiyaka 70-86

OGM Ormanspor: Kikanovic 22 punti + 11 rimbalzi, Ozer 11 punti

Pinar Karsiyaka: Kennedy 16 punti, Taylor 15 punti

Anadolu Efes-Darussafaka 89-83

Anadolu Efes: Pleiss 22 punti, Tuncer 18 punti

Darussafaka: Lamb 15 punti, Browne 13 punti

Buyukcekmece-Fenerbahce Beko 68-92

Buyukcekmece: Andrews 19 punti, Upshaw 17 punti + 17 rimbalzi

Fenerbahce Beko: Mahmutoglu 23 punti, Sloukas 17 punti + 14 assist

Classifica 14ª giornata

Anadolu Efes 13-1

Pinar Karsiyaka 12-2

Fenerbahce Beko 11-3

Galatasaray 10-4

Tofas 9-5

Bandirma 9-5

Darussafaka 7-7

Bursaspor 7-7

Turk Telekom 6-8

Besiktas 6-8

Afyon Belediye 5-9

Gaziantep 5-9

Bahcesehir 4-10

OGM Ormanspor 4-10

Buyukcekmece 3-11

Sigortam.net ITU 1-13