BSL 15ª giornata: Continua la corsa solitaria dell’Efes in vetta alla classifica!

Chi porrà fine al dominio dell’Efes? Questa ormai sembra la domanda ricorrente in Turchia; i biancoblu ormai sono inarrestabili inanellando il dodicesimo referto rosa consecutivo. A cadere, questa giornata, sotto i colpi di Larkin e soci è il Pinar Karsiyaka; i rossoverdi, pur vendendo cara la pelle, non son riusciti a fermare la marcia della squadra di Istanbul. La partita tra la prima e la seconda della classe è uno spettacolo; gli ospiti spingono sin da subito per mettere alle corde gli avversari riuscendoci pure tanto che i biancoblu chiudono avanti di 5 lunghezze un primo quarto comunque combattuto. La seconda frazione di gioco risulta esser più monotematica con l’Efes che prova a piazzare il colpo del K.O., ma i rossoverdi riescono a rimanere attaccati nel punteggio. A metà frazione i biancoblu piazzano un mini parziale di 6 a 0 con Simon & co. che, per la prima volta nel match, si ritrovano avanti di 11 punti (23-34) e chiudendo poi la frazione sul 32 a 42. La ripresa però stravolge il copione dell’incontro; i padroni di casa cominciano a difendere in maniera più aggressiva costringendo i campioni in carica a tiri forzati che non vedono mai il fondo della retina; mentre in attacco i rossoverdi si affidano al talento di Taylor e Birsen. La sfida torna quindi in equilibrio dopo un terzo parziale da 18 a 10; ma gli ultimi 10′ non sono bastati per decidere la contesa. Il Pinar, infatti, forza l’Efes all’overtime per la prima volta in questa stagione; salvo però poi crollare nei cinque minuti extra di match. I padroni di casa sprofondano immediatamente sul -7, ma con orgoglio riescono a rimontare fino al risultato di 80 pari; ma lo sforzo profuso per agguantare gli avversari toglie lucidità ai rossoverdi che lasciano a Larkin, a pochi istanti dalla fine, un’autostrada verso il canestro. L’americano col numero 0 quindi ne approfitta mettendo a segno il canestro della vittoria che sancisce la fuga dell’Efes in classifica. Dietro ai campioni in carica quindi vi è la coppia Pinar-Fenerbahce; i gialloblu, con molta fatica, riescono ad avere la meglio sul Bursaspor col punteggio di 86 a 83. I ragazzi di Obradovic riescono a strappare, con le unghie e con i denti, una vittoria che fino all’ultimo sembrava quasi una chimera! A tre minuti dalla fine il Bursaspor era avanti per 81 a 74, cullando il sogno dell’impresa all’Ulker Spor Salonu; ma Williams e Westermann in un amen ribaltano l’incontro dando il là al parziale di 12 a 2 che decide la sfida. In quarta posizione resiste il Galatasaray che batte a domicilio il Gaziantep; mentre riprende la propria marcia il Tofas; i ragazzi di Ene asfaltano, letteralmente, il Buyukcekmece rifalando agli avversari un sonoro +42. Di seguito il recap della giornata.

Galatasaray-Gaziantep 96-84

Galatasaray: Harrison 18 punti, Koksal 17 punti

Gaziantep: Jelovac 22 punti, Rich 21 punti

OGM Ormanspor-Besiktas 72-80

OGM Ormanspor: Warren 26 punti, Kikanovic 17 punti

Besiktas: McKissic 17 punti, Akpinar 17 punti

Bahcesehir-Turk Telekom 72-87

Bahcesehir: Hardy 16 punti, Clark 15 punti

Turk Telekom: Fall 32 punti + 15 rimbalzi, Wiltjer 20 punti

Tofas-Buyukcekmece 110-68

Tofas: Lojeski 20 punti, Phillip 18 punti

Buyukcekmece: Andrews 18 punti, Eldridge 13 punti

Fenerbahce-Bursaspor 86-83

Fenerbahce: De Colo 29 punti, Mahmutoglu 17 punti

Bursaspor: Jones 25 punti, Lopez 24 punti

Darussafaka-Bandirma 96-88

Darussafaka: Colson 20 punti, Jones 15 punti

Bandirma: Smith 23 punti + 10 assist, Prewitt 22 punti

Pinar Karsiyaka-Anadolu Efes 80-82 dts

Pinar Karsiyaka: Taylor 17 punti, Birsen 15 punti

Anadolu Efes: Larkin 21 punti, Micic 20 punti

Afyon Belediye-Sigortam.net ITU 96-73

Afyon Belediye: Hrovat 15 punti, Zanna 13 punti

Sigortam.net ITU: Mobley 26 punti, Goodwin 21 punti

Classifica 15ª giornata

Anadolu Efes 14-1

Pinar Karsiyaka 12-3

Fenerbahce Beko 12-3

Galatasaray 11-4

Tofas 10-5

Bandirma 9-6

Darussafaka 8-7

Turk Telekom 7-8

Besiktas 7-8

Bursaspor 7-8

Afyon Belediye 6-9

Gaziantep 5-10

Bahcesehir 4-11

OGM Ormanspor 4-11

Buyukcekmece 3-12

Sigortam.net ITU 1-14