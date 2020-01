BSL 16ª giornata: Continua la marcia dell’Efes in vetta alla classifica

Non conosce sosta la marcia dell’Anadolu Efes in vetta alla classifica della BSL; i ragazzi di Ataman, infatti, colgono il tredicesimo referto rosa consecutivo consolidando quindi la prima posizione. Dietro sia Pinar che Fenerbahce mantengono il passo dei bianco blu restando però staccati di quattro punti dalla cima. Nell’ultimo turno i campioni in carica espugnano il parquet dell’OGM Ormanspor col punteggio di 68 a 79 grazie soprattutto ad un’ottima prova corale. La formazione di Istanbul lascia a riposo, in vista del doppio turno di EuroLega di questa settimana, Larkin, Simon e Micic, ma nonostante queste defezioni i bianco blu riescono a portarsi a casa due punti importanti contro la neo promossa. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 19 pari, i ragazzi di Ataman prendono il largo nei due quarti centrali grazie alla solita arcigna difesa che limita i padroni di casa a soli 30 punti segnati. Nell’ultimo quarto l’Ormanspor prova a rifarsi sotto, ma Tuncer & co. controllano al meglio le sfuriate avversarie portandosi a casa la vittoria. Anderson risulta il migliore dei suoi con 16 punti e 7 rimbalzi; mentre per i padroni di casa non basta la solita prova di Kikanovic per evitare la quinta sconfitta in fila. Dietro rialza la testa il Pinar che, dopo la sconfitta subita settimana scorsa proprio contro l’Efes, torna alla vittoria piegando per 91 a 82 il Bandirma. Sfida mai in discussione coi rossoverdi che dominano l’incontro dall’inizio alla fine, subendo solo negli ultimi minuti la rimonta ospite. MVP di serata è l’americano Morgan autore di una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. Come detto tiene il passo pure il Fenerbahce giunto alla quarta vittoria consecutiva; all’Ulker Spor Arena i gialloblu battono il non irresistibile Sigortam.net ITU mantenendosi quindi a debita distanza dalla vetta. La sfida di per sé non ha molto da raccontare in quanto i ragazzi di Obradovic scappano già nel primo quarto sul +16, tuttavia bisogna segnalare il rientro, tra le fila dei padroni di casa, di Vesely tornato a calcare il parquet dopo oltre un mese di assenza. Infine continua la striscia positiva del Galatasaray, i giallorossi, di fatti, centrano la sesta vittoria consecutiva consolidando la quarta posizione in graduatoria. Di seguito il recap di giornata.

Besiktas-Bahcesehir 91-92 d2ts

Besiktas: McKissic 26 punti, Savas 23 punti + 12 rimbalzi

Bahcesehir: Golden 37 punti, Mathiang 20 punti + 14 rimbalzi

Galatasaray-Turk Telekom 93-71

Galatasaray: Whittington 17 punti, Harrison 17 punti

Turk Telekom: Fall 10 punti, Guven 10 punti

Pinar Karsiyaka-Bandirma 91-82

Pinar Karsiyaka: Morgan 22 punti + 10 rimbalzi, Taylor 15 punti

Bandirma: Oncel 20 punti, Smith 15 punti

Fenerbahce-Sigortam.net ITU 94-83

Fenerbahce: Mahmutoglu 23 punti, Nunnally 16 punti

Sigortam.net ITU: Mobley 25 punti, Goodwin 21 punti

Darussafaka-Buyukcekmece 105-56

Darussafaka: Ozmizrak 19 punti, Lamb 17 punti

Buyukcekmece: Kilicli 11 punti, Sariaslan 9 punti

OGM Ormanspor-Anadolu Efes 68-79

OGM Ormanspor: Kikanovic 13 punti, Engindeniz 11 punti

Anadolu Efes: Anderson 16 punti, Moerman 14 punti

Tofas-Bursaspor 109-59

Tofas: Yasar 19 punti, Williams 19 punti + 10 rimbalzi

Bursarspor: Jones 20 punti, Lopez 15 punti

Afyon Belediye-Gaziantep 92-95

Afyon Belediye: Crawford 26 punti, Hrovat 20 punti

Gaziantep: Jelovac 25 punti, Buva 23 punti + 12 rimbalzi

Classifica 16ª giornata

Anadolu Efes 15-1

Pinar Karsiyaka 13-3

Fenerbahce 13-3

Galatasaray 12-4

Tofas 11-5

Darussafaka 9-7

Bandirma 9-7

Besiktas 7-9

Turk Telekom 7-9

Bursarspor 7-9

Gaziantep 6-10

Afyon Belideye 6-10

Bahcesehir 5-11

OGM Ormanspor 4-12

Buyukcekmece 3-13

Sigortam.net ITU 1-15