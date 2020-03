BSL 22ª giornata: Efes a valanga, dietro resistono Pinar e Fenerbahce

Tutto come da copione. Nell’ultimo week-end appena trascorso è andata in scena la ventiduesima giornata di BSL, la capolista Anadolu Efes sbriga la pratica Gaziantep senza troppa fatica e così pure il Pinar; vittoria sofferta per il Fenerbahce che espugna il campo del Besiktas all’ultimo tiro. Partendo dai campioni uscenti; la squadra di Ataman impiega due quarti per piegare il Gaziantep. Dopo aver toccato il -6 ad inizio secondo quarto (23-29), i bianco blu padroni di casa mettono a referto un terrificante parziale di 21 a 4 che cambia radicalmente il corso della partita. Da quel momento (44-33 al 17’) Larkin e soci comandano i ritmi dell’incontro non concedendo alcuna chance di rimonta agli avversari portandosi a casa due punti meritati. 21 punti e 5 assist per Tuncer, 15 più 9 per Pleiss; queste alcune delle migliori performance per l’Efes che lascia a riposo Simon e, di fatto, Larkin (per l’ex Celtics solo 8 minuti in campo ma comunque dieci punti) per i prossimi impegni in EuroLega. Dietro alla formazione di Istanbul si conferma in seconda posizione il Pinar che asfalta, davanti ai propri tifosi, il malcapitato Bahcesehir col punteggio di 85 a 54. Partita in bilico nei primi due quarti di gioco in cui i ritmi bassi e la scarsa vena dell’attacco di casa la fanno da padrone; ma già nel terzo periodo i rossoverdi alzano le percentuali dal campo e chiudono la sfida. Taylor è il mattatore dell’incontro coi suoi 21 punti, ma oltre a lui son ben altri tre giocatori della formazione allenata da Bauermann a finire in doppia cifra. Passando al Fenerbahce, come già precedentemente detto, la squadra di Obradovic soffre ma alla fine porta a casa due punti importantissimi nel derby contro il Besiktas. Dopo un primo tempo letteralmente dominato dai gialloblu (+15 nel primo quarto e +19 nel secondo); la ripresa cambia volto al match. I bianconeri padroni di casa stringono le maglie difensive ed danno il via ad una lenta quanto inesorabile rimonta. Nei minuti finali del derby sul punteggio di 62-72 il Fener non trova più il canestro subendo d’altro canto un sanguinosissimo parziale di 11 a 0 che consegna il primo vantaggio dell’incontro Batuk & co. Con 20 secondi ancora da giocare coach Obradovic chiama time-out per disegnare l’ultima azione offensiva dei suoi giocatori; lo schema viene eseguito alla perfezione dal quintetto gialloblu e Muhammed converte il possesso nel canestro della vittoria a fil di sirena. Nel resto delle partite disputate in quest’ultimo week-end; il Tofas piega a fatica l’Afyon mentre il Galatasaray espugna con autorità il parquet del Darussafaka. Di seguito il recap di giornata

Pinar Karsiyaka-Bahcesehir Koleji 85-54

Pinar Karsiyaka: Taylor 21 punti, Crocker 16 punti

Bahcesehir Koleji: Altinting 16 punti, Johnson 8 punti

OGM Ormanspor-Turk Telekom 64-82

OGM Ormanspor: Hagins 17 punti, Warren 15 punti

Turk Telekom: Kaya 14 punti, Johnson 13 punti

Buyukcekmece-Bursaspor 77-95

Buyukcekmece: Hayes 19 punti, Eldridge 16 punti

Bursaspor: Olaseni 19 punti + 14 rimbalzi, Lopez 19 punti

Bandirma-Sigortam.net ITU 64-48

Bandirma: Oncel 18 punti, Yilmaz 11 punti + 13 rimbalzi

Sigortam.net ITU: Campbell 13 punti, Baykan 9 punti

Besiktas-Fenerbahce 73-74

Besiktas: Yildizli 16 punti, Djurisic 16 punti

Fenerbahce: De Colo 20 punti, Duverioglu 10 punti

Tofas-Afyon Belideye 79-71

Tofas: Brown 16 punti, Phillip 12 punti

Afyon Belideye: Hrovat 17 punti, Davis 13 punti

Darussafaka-Galatasaray 79-88

Darussafaka: Hamilton 23 punti, Colson 15 punti

Galatasaray: Harrison 21 punti, Roberts 20 punti

Anadolu Efes-Gaziantep 103-79

Anadolu Efes: Tuncer 21 punti, Pleiss 15 punti

Gaziantep: Buva 18 punti, Jelovac 16 punti

Classifica 22ª giornata

Anadolu Efes 19-2*

Pinar Karsiyaka 19-3

Fenerbahce 17-5

Galatasaray 16-6

Tofas 15-7

Darussafaka 12-10

Bandirma 12-10

Besiktas 11-11

Turk Telekom 11-11

Bursarspor 10-11*

Gaziantep 8-14

Afyon Belideye 7-15

Bahcesehir 7-15

OGM Ormanspor 7-15

Buyukcekmece 3-19

Sigortam.net ITU 1-21

*= una gara in meno