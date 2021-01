BSL Turchia, 15ª giornata: Holloway tripla doppia show! Anadolu Efes ancora imbattuto

BSL Turchia che procede veloce, con l’Anadolu Efes a farla da padrone. Gli uomini di Ataman non sanno perdere e restano imbattuti in campionato. Il Fenerbahçe trionfa nel derby con il Galatasaray, anche se il vero protagonista di giornata è un Holloway devastante, autore di una tripla doppia.

Besiktas – Pinar Karsiyaka 72-84

Super protagonista in questa partita d’apertura, una vecchia conoscenza del campionato italiano. Amadou-Amath M’Baye con 28 punti e 5 assist è il leader di un Pinar che espugna il campo del Besiktas con grande autorità. Non bastano i 20 e 17 punti di Segun e Hazer per i padroni di casa.

Gaziantep – Buyukcekmece 65-66

Tantissimo equilibrio e una rimonta vincente per il Buyukcekmece, che raggiunge lo stesso Gaziantep a quota 7 vittorie. L’inglese Olaseni è l’MVP della partita per gli ospiti, con 20 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Sfortuna e scelte sbagliate condannano il Gaziantep, che ha 19 punti da T.Simpson.

Galatasaray – Fenerbahçe 73-87

Grande classica dello sport turco, non solo della pallacanestro, quella tra Galatasaray e Fenerbahçe. Il ritorno di Marko Guduric è una manna dal cielo e anche in questo derby, il serbo è grande protagonista. Gli uomini di Kokoskov gestiscono e vincono facilmente contro un Galatasaray in ripresa, ma distante dai tempi migliori.

Tofas – Turk Telekom 78-64

In molti si aspettavano equilibrio, ma in realtà non c’è mai stato. Zubcic, Akoon-Purcell e Tarik abbattono gli uomini di Goren, ancora fissi al quarto posto assoluto. Il Tofas ha meritato e dimostrato di valere le posizioni di alta classifica in questa BSL.

Darussafaka – Anadolu Efes 70-81

L’ultimo quarto di questa sfida, dimostra la forza di questo Anadolu Efes, spesso incostante in questa stagione europea ma non in BSL Turchia. Shane Larkin e Chris Singleton combinano per 29 punti e sono gli MVP di giornata per Coach Ataman, ancora imbattuti in campionato.

Petkim Spor – Bahcesehir Kol. 72-77

L’ex Siena Erick Green dimostra ancora una volta di essere un giocatore di livello superiore, nonostante gli infortuni che lo hanno colpito. I 22 punti dell’ex Fenerbahçe sono decisivi per la vittoria di un Bahcesehir che vuole tornare in zona playoffs, dopo aver impressionato nella scorsa stagione.

Fethiye Bld. – Afyon Belediye 100-89

La grande sorpresa di giornata. Il Fethiye sorprende l’Afyon mettendo la testa fuori dalla zona “caldissima” della classifica. Gli americani Cook, Frazier e Abu sono importantissimi per il Fethiye, ben aiutati anche da Atkins. I 26 punti del messicano Cruz sono notevoli, ma insufficienti per portare la vittoria verso l’Afyon.

OGM Ormanspor – Bursaspor 84-80

Un vero e proprio incubo per il Bursaspor, in ultima posizione con lo spettro retrocessione. Gli uomini di Alimpijevic sprecano un vantaggio che supera la doppia cifra, crollando nella ripresa sotto i colpi di Tu Holloway. L’americano, ex Cremona, è stratosferico e MVP di giornata con una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

