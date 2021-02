BSL Turchia, 19ª giornata: vola il Besiktas con la giovane stella Alperen Şengün! Fenerbahçe KO a sorpresa

Giornata con colpi di scena in BSL Turchia. Cade a sorpresa il Fenerbahçe, come quasi tutte le big d’Europa, comprensibilmente stanco dopo le fatiche europee. Brilla la giovane stella turca Alperen Şengün, dominante nel schiacciante vittoria esterna del Besiktas. Il 18enne turco è sempre più in alto nel mock Draft della prossima stagione. Problemi infortuni, con Guduric, Pierre e Larkin alle prese con problemi fisici in questa giornata e in dubbio per la presenza in EuroLeague.

Qui i risultati:

BURSASPOR – PETKIM SPOR 95-89 (Vasiliauskas 30, Shayok 24, Munford 19)

AFYON BELEDIYE – DARUSSAFAKA 80-79 (Andrews 28, Macura 22, Jerrett 16)

GALATASARAY – FETHIYE BLD 71-68 (Jefferson 18, Johnson 18, Trice 17)

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – GAZIANTEP 97-102 (Muhammed 22, Simpson 22, Hayes 20)

PINAR KARSIYAKA – TOFAS 90-71 (Taylor 20, M’Baye 17, Tarik 17)

BUYUKCEKMECE – TURK TELEKOM 75-86 (Oliver 18, Dekker 17, Wiltjer 15)

BAHCESEHIR KOL. – ANADOLU EFES ISTANBUL 76-100 (Akpinar 17, Sanli 17, Moerman 16)

OGM ORMANSPOR – BESIKTAS 68-92 (Sengun 23, Hazer 22, Hagins 17)

Clicca qui per la classifica aggiornata.