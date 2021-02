BSL Turchia, 20ª giornata: O’Quinn subito protagonista per il Fenerbahçe, brivido Anadolu Efes

BSL Turchia che non vede grandissime sorprese in questa 20ª giornata. Protagonista l’ex NBA, Kyle O’Quinn, neo acquisto del Fenerbahçe. L’americano segna 14 punti, sfruttando anche il riposo concesso a Jan Vesely e trascina la squadra di Kokoskov alla vittoria esterna. Soffre più del dovuto, ma porta a casa una vittoria che gli permette di rimanere di imbattuto, l’Anadolu Efes nel derby col Besiktas. Esordio col botto per Vladimir Stimac, autore di 20 punti nella vittoria casalinga del Bahcesehir.

Qui tutti i risultati BSL Turchia, 20ª giornata:

GAZIANTEP – GALATASARAY 68-61 (Hamilton 17, Jaiteh 16 + 19 Rimbalzi, Hayes 15)

TURK TELEKOM – AFYON BELEDIYE 89-86 (Macura 25, Wiltjer 24, Wright 19 + 11 assist)

DARUSSAFAKA – PINAR KARSIYAKA 86-77 (Andrews 31, Morgan 17, Ozdemiroglu 16)

BAHCESEHIR KOL. – BUYUKCEKMECE 83-74 (Stimac 20, Olaseni 19, Eldridge 15)

PETKIM SPOR – FENERBAHÇE 67-80 (Perez 16, Mahmutoglu 14, O’Quinn 14)

FETHIYE BLD. – OGM ORMANSPOR 98-89 (Cook 31 + 10 rimbalzi, Holloway 24, Johnson 21)

ANADOLU EFES – BESIKTAS 84-80 (Hazer 22, Simon 22, Blackmon 15)

TOFAS – BURSASPOR 84-77 (Akoon-Purcell 27, Munford 23, Tarik 23).

Clicca qui per leggere la classifica aggiornata.