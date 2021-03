BSL Turchia, 23ª giornata: Crolla a sorpresa l’Anadolu Efes! Vola il Fenerbahçe

Giornata di grandi sorprese in BSL Turchia. Crolla a sorpresa, per la prima volta in stagione, l’Anadolu Efes Istanbul dopo una settimana trionfale in EuroLega. Un nervosissimo Ergin Ataman è espulso dopo due aver ricevuto due tecnici e inoltre ha dovuto fare a meno di Shane Larkin, uscito all’intervallo per un problema fisico. Stravincono dietro l’Efes sia Pinar Karsiyaka che Fenerbahçe, trascinate da M’Baye e Barthel.

Qui tutti i risultati BSL Turchia:

BESIKTAS – PETKIM SPOR 96-94 (Wimbush 26, Blackmon 20, Hummer 18)

OGM ORMANSPOR – TOFAS 77-76 (Akoon-Purcell 19, Durmaz 13, Holloway 12)

PINAR KARSIYAKA – BUYUKCEKMECE 117-82 (Olaseni 28, M’Baye 26, Kennedy 16)

GALATASARAY – DARUSSAFAKA 87-98 (Andrews 25, Crawford 24, Jerrett 16)

FETHIYE BLD. – GAZIANTEP 60-90 (Simpson 25, Cook 23, Atkins 15)

AFYON BELEDIYE – ANADOLU EFES 103-85 (Cruz 22, Leissner 20, Musa 18)

BURSASPOR – BAHCESEHIR KOL. 67-64 (Munford 26, Stimac 18, Savas 11)

FENERBAHÇE BEKO – TURK TELEKOM ANKARA 99-77 (Wiltjer 24, Sipahi 21, Barthel 14)

Qui la classifica aggiornata: