BSL Turchia 2ª giornata: Vittorie per Efes e Fenerbahce

Seconda giornata di BSL, solite conferme in vetta alla classifica con Efes e Fenerbahce (prossime al primo confronto stagionale in EuroLega) che strappano il secondo referto rosa.

Partiamo dai biancoblu che questa settimana devono faticare più del previsto contro il Turk Telekom, ma alla fine i ragazzi di Ataman piegano la squadra capitolina per 83 a 78. Primo tempo tutto a favore dei padroni di casa che sospinti dal duo Micic-Pleiss toccano addirittura il +18, ma all’intervallo il vantaggio dei padroni di casa si è dimezzato complice una gran rimonta ospite (parziale di 12-2 in favore del Turk Telekom). Nella ripresa i padroni di casa riprendono abbrivio tornando su un tranquillo +11; ma Korkmaz e soci son duri a morire; la squadra di Ankara, infatti, riapre la sfida grazie all’ennesimo parziale di 11 a 2 aggiornando così il punteggio sul 56 a 54. Da questo momento è un continuo botta e risposta tra padroni di casa e viaggianti; a metà dell’ultimo quarto però i biancoblu riescono a prendere un leggero abbrivio con un break di 5 a 0 che risulterà poi essere lo strappo decisivo ai fini della vittoria. MVP se lo aggiudica il centro tedesco Pleiss autore di una prova tutto tondo; 17 punti, 7 rimbalzi e 9/9 dalla lunetta, una sentenza. Per il Turk Telekom non basta la buona prova del duo Korkmaz-Dekker autori in coppia di ben 36 punti.

Il Fenerbahce, invece, vince il derby contro il Besiktas espugnando l’ostico parquet dei bianconeri per 74 a 83. Sfida per certi versi simile a quella dell’Efes; i gialloblu, infatti, controllano ritmi ed il punteggio nei primi 20′ di gioco per poi subire la rimonta nella ripresa. Il margine di vantaggio di Mahmutoglu e soci però ha oscillato sempre tra i 10 ed i 15 punti di margine; la vittoria degli ospiti perciò non è mai stata realmente messa in discussione. Di seguito il recap delle partite giocate nel week-end. Brown è stato l’MVP di questo derby chiudendo con 16 punti 5 rimbalzi e 5 assist; dietro il play ex Stella Rossa in doppia cifra troviamo pure Mahmutoglu, Eddie e Duverioglu mentre Vesely si ferma ad un passo dalla doppia doppia. Per il Besiktas risultano vane, invece, le prove di Sengun e Hazer, il primo mette a referto una prova da 21 punti e 7 rimbalzi mentre il secondo apporta alla causa ben 18 punti 4 rimbalzi e 3 assist.

Si sblocca invece il Tofas che parquet amico piega, con qualche difficoltà, il Buyukcemece; vince pure il Galatasaray, corsaro in casa dell’OGM Ormanspor; mentre in vetta resistono altre tre squadre oltre alle due solite potenze; Afyon, Bursaspor e Bahcesehir ottengono, infatti, la loro seconda vittoria consecutiva in questo avvio. Di seguito il recap dei match.

Gaziantep – Pinar Karsiyaka 59-55

Gaziantep: Simpson 15 punti, Jaiteh 15 punti e 13 rimbalzi

Pinar Karsiyaka: Birsen 16 punti e 11 rimbalzi, Sek 12 punti

Fathiye – Bursaspor 75-89

Fathiye: Neal 17 punti, Frazier 17 punti

Bursaspor: Savas 21 punti e 14 rimbalzi, Batuk 17 punti

Darussafaka – Bahcesehir 91-95

Darussafaka: Ozdemiroglu 34 punti, Andrews 16 punti

Bahcesehir: Green 26 punti, Kilicli 16 punti

Tofas – Buyukcekmece 94-85

Tofas: Kilpatrick 23 punti, Christon 17 punti

Buyukcekmece: Olaseni 19 punti, Eldridge 16 punti

OGM Ormanspor – Galatasaray 82-90

OGM Ormanspor: Hardy 21 punti, Kidd 19 punti

Galatasaray: Motum 18 punti, Macon 18 punti

Petkim Spor – Afyon 78-81

Petkim Spor: Ray 26 punti, Zack 20 punti e 10 rimbalzi

Afyon: Wright 24 punti, Cruz 18 punti

Anadolu Efes – Turk Telekom 83-78

Anadolu Efes: Micic 18 punti, Pleiss 17 punti

Turk Telekom: Korkmaz 21 punti, Dekker 15 punti

Besiktas – Fenerbhace 74-83

Besiktas: Sengun 21 punti, Hazer 18 punti

Fenerbahce: Brown 16 punti, Mahmutoglu 14 punti

Classifica BSL

Anadolu Efes 2-0

Fenerbahce 2-0

Bursaspor 2-0

Bahcesehir 2-0

Afyon 2-0

Pinar Karsiyaka 1-1

Buyukcekmece 1-1

Turk Telekom 1-1

Gaziantep 1-1

Tofas 1-1

Galatasaray 1-1

Petkim 0-2

Darussafaka 0-2

OGM Ormanspor 0-2

Besiktas 0-2

Fethiye 0-2

PH. Credits: Anadolu Efes Twitter.