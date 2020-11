BSL – Turchia, 8ª giornata: Lorenzo Brown eroe di giornata per il Fenerbahce! Efes facile

BSL che vede Turk Telekom Ankara e Fenerbahce protagonisti del big match di giornata, deciso da Lorenzo Brown. Nessun problema per l’Anadolu Efes Istanbul che prosegue in testa alla classifica con il Fenerbahçe.

Bahcesehir Kol – Bursaspor 101-71

Addio con stile per Alex Perez. Il messicano lascia il Bahcesehir ma non la BSL, poiché giocherà per il Fenerbahçe dove ritroverà il grande palcoscenico dell’EuroLega. Perez è il migliore dei suoi con 21 punti e 13 assist, in una partita che ha ben poco da dire nel punteggio e mai in discussione.

Turk Telekom – Fenerbahce 81-82

Partidazo come si dice in Spagna. Il big match di giornata tra Turk Telekom e Fenerbahçe va agli ospiti, in sofferenza per tutta la partita ma mai veramente KO. Nel terzo quarto gli uomini di Kokoskov reagiscono e consegnano un ultimo quarto punto a punto. Eroe di giornata Lorenzo Brown, con la tripla che consegna la vittoria al Fener. Tyler Ennis sbaglia nel finale un ottimo tiro che condanna la squadra di Ankara, protagonista comunque di una gran partita.

Tofas OGM – Ormanspor 99-82

Tofas sul velluto in una partita che la vedeva nettamente favorita nei pronostici. Akoon-Purcell e Kilpatrick sono i protagonisti assoluti, dopo un primo quarto rivedibile soprattutto nella fase difensiva per la squadra di Bursa. Non basta la doppia doppia di Holloway (13 punti e 13 assist) e i 16 punti a testa di Kidd e Kikanovic per l’OGM.

Darussafaka – Galatasaray 91-82

Gran derby quello tra Darussafaka e Galatasaray. Gli ospiti, in attesa del nuovo Coach e affidati al vice Ömer Uğurata, offrono una prestazione di grande orgoglio mettendo in difficoltà il Darussafaka per oltre 35 minuti. Nel finale però il sontuoso duo Jerrett – Andrews è letale per i giallorossi di Istanbul. Segnali incoraggianti per il Galatasaray sempre però nel fondo della classifica.

Petkim Spor – Besiktas 82-72

Fondo della classifica che è occupato da un Besiktas in crisi nera. Il club bianconero di Istanbul perde contro il Petkim Spor nonostante una super prestazione di Sengun da 30 punti e 13 rimbalzi. Ray e Hummer i migliori nelle file dei padroni di casa.

Anadolu Efes – Afyon Belediye 86-67

Vasilje Micic continua il suo momento d’oro dopo la super prestazione contro il Panathinaikos. Il serbo è autore di 15 punti e 5 assist per la comoda vittoria casalinga dell’Anadolu Efes che si conferma in testa alla classifica insieme al Fenerbahçe, ancora imbattuti.

