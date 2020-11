BSL – Turchia, 9ª giornata: Ali Muhammed salva il Fenerbahce, terribile nuovo infortunio per Ennis

BSL Turchia che prosegue a pieno ritmo ma non vede presente l’Anadolu Efes in questa giornata. Bruttissima notizia l’infortunio di Tyler Ennis, pedina chiave del Turk Telekom Ankara, che ha riportato la lesione al tendine d’achille costringendolo a terminare la stagione con largo anticipo. Ali Muhammed, alias Bobby Dixon, si scatena e salva un brutto Fenerbahce.

OGM Ormanspor – Darussafaka 64-80

Nessun problema per il Darussafaka che regola senza problemi l’OGM, dominando per tutti e 40 i minuti di gioco. La coppia turca Guler – Demir con rispettivamente 16 e 17 punti trascina gli ospiti. Ottima prestazione anche per Ozdemiroglu autore di 14 punti, 9 rimbalzi e 6 assist.

Pinar Karsiyaka – Afyon Belediye 96-82

Netta vittoria anche per il Pinar, dove alla Karsiyaka Arena di Izmir batte nettamente l’Afyon. Qualche problema di troppo nella terza frazione per il Pinar, che si siede un pò troppo sugli allori, ma per il resto nessuna fatica. M’baye (ex protagonista della Serie A italiana) e Morgan sugli scudi per il Pinar mentre non bastano i 28 di Macura per l’Afyon.

Galatasaray – Turk Telekom 94-89

Sorpresa di giornata dove i giallorossi di Istanbul piazzano il colpaccio contro i più quotati rivali del Turk Telekom Ankara. Partita “rovinata” dalla terribile notizia della lesione al tendine d’achille che termina la stagione di Tyler Ennis. L’ex Fenerbahce, sfortunatissimo, è al secondo grave infortunio dopo la frattura alla tibia di due anni fa. Arslan MVP di giornata con 19 punti, 6 assist e 6 rimbalzi.

Fethiye Bld – Petkim Spor 75-74

La partita più equilibrata di giornata, quella tra Fethiye Bld e Petkim Spor. La spunta sul finale il Fethiye ottenendo la terza vittoria in campionato e fermando la buona forma degli ospiti. Il trio americano Neal – Cook – Atkins trascina alla vittoria gli uomini di Ay. Un Ray da 25 punti e 4 assist non basta per il Petkim.

Fenerbahce Beko Istanbul – Bahcesehir Kol. 70-56

Soffre più del dovuto il Fenerbahçe, salvato da un immortale Ali Muhammed da 26 punti e 5 rimbalzi. Il veterano naturalizzato turco si accende nel terzo quarto, dove il Fener piazza l’allungo decisivo. Gli uomini di Kokoskov restano imbattuti in testa alla classifica della BSL Turchia con una partita in più rispetto all’Anadolu Efes.

Besiktas – Tofas 94-85

Altra grossa sorpresa di giornata è la vittoria del Besiktas contro il più quotato Tofas. I bianconeri di Istanbul lasciano l’ultimo posto con questa vittoria e intravedono la luce in una stagione pessima sin qui. Grande ultimo quarto del Besiktas che ribalta il punteggio grazie ad una super prestazione di Blackmon (26 punti) e Sengun (22+14), aiutati dall’ottimo Hazer.

