BSL Turchia: Esordio vincente per Anadolu Efes e Fenerbahce

Dopo le note vicende legate alla pandemia di COVID-19, nel week-end appena trascorso è ripreso pure il campionato di basket turco dove sia Anadolu Efes che Fenerbahce hanno debuttato con una facile vittoria.

I ragazzi di Ataman ottengono un importante referto rosa battendo, nella prima stracittadina di questa stagione, il Galatasaray con un secco, oltre che perentorio, 56 a 80. Partita in equilibrio per i primi dieci minuti in cui giallorossi e biancoblu giocano un buon basket rispondendosi canestro dopo canestro; dal secondo quarto però incomincia tutta un’altra sfida dominata in lungo ed in largo dall’Efes. Guidati da un solido Sanli, gli ospiti scavano un piccolo break di margine fino ad assestare il colpo da K.O. ad inizio quarto ed ultimo quarto con un parziale di 9 a 2 che aggiorna il massimo vantaggio di Simon e soci sul +17. I ragazzi di Ataman gestiranno poi i ritmi della partita controllando le sfuriate dei padroni di casa senza concedere alcuna possibilità di rientro ai cugini portandosi così a casa il primo referto rosa della stagione. MVP come detto Sanli autore di 18 punti a cui si aggiungono pure 9 carambole; dietro il lungo turco chiudono in doppia cifra pure Simon, Micic e Dunston; per i padroni di casa a salvarsi è il solo Macon autore di ben 21 punti.

In testa alla classifica troviamo pure il Fenerbahce; nonostante la rivoluzione estiva i gialloblu partono col piede giusto prevalendo con un netto 105 a 72 sull’OGM Ormanspor. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio e in pieno controllo del match; a fine serata saranno ben 5 i giocatori in doppia cifra con, tanto per cambiare, De Colo top scorer con 22 punti. Dilaga pure il Pinar che infligge una sonora batosta alla matricola Fethiye.

Unico match non disputato quello tra Darussafaka e Turk Telekom. Di seguito il recap delle partite giocate nel week-end.

Fenerbahce – OGM Ormanspor 105-72

Fenerbahce: De Colo 22 punti, Brown 19 punti

OGM Ormanspor: Bayram 17 punti, Kikanovic 12 punti

Bursaspor – Besiktas 89-73

Bursaspor: Newman 20 punti, Munford 18 punti

Besiktas: Hazer 18 punti, Sengun 17 punti

Galatasaray – Anadolu Efes 56-80

Galatasaray: Macon 21 punti, Williams 10 punti

Anadolu Efes: Sanli 18 punti, Simon 12

Afyon – Gaziantep 78-70

Afyon: Macura 17 punti, Cruz 15 punti

Gaziantep: Simpson 22 punti, Lemar 17 punti

Bahcesehir – Tofas 84-73

Bahcesehir: Green 24 punti, Jones 16 punti

Tofas: Kilpatrick 23 punti, White 22 punti

Buyukcekmece – Petkim Spor 86-83

Buyukcekmece: Anderson 34 punti, Al 16 punti

Petkim Spor: Hummer 15 punti, Ray 14 punti

Pinar Karsiyaka – Fethiye 92-55

Pinar Karsiyaka: Sek 15 punti, Birsen 11 punti

Fethiye: Neal 22 punti, Onen 9 punti

Classifica BSL

Anadolu Efes 1-0

Fenerbahce 1-0

Pinar Karsiyaka 1-0

Bursaspor 1-0

Bahcesehir 1-0

Buyukcekmece 1-0

Afyon 1-0

Darussafaka 0-0

Turk Telekom 0-0

Petkim 0-1

Gaziantep 0-1

Tofas 0-1

OGM Ormanspor 0-1

Besiktas 0-1

Galatasaray 0-1

Fethiye 0-1

Credits Photo: Fenerbahce Beko Twitter