PINAR KARSIYAKA – TURK TELEKOM 82-79 (1-0 Pinar nella serie)

Non basta un super Wiltjer per gli ospiti, ad un passo dal colpaccio esterno. Il Pinar, fresco del secondo posto in BCL, vince e convince nella prima partita dei Quarti di Finale. Un super Morgan è l’MVP di giornata, con 24 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. L’americano è ben aiutato dal duo Sek – Agva, con il tedesco autore di una doppia doppia. Serie molto equilibrata, come prevedibile e tanto equilibro che vedremo sicuramente anche nella prossima gara.

FENERBAHÇE ISTANBUL – DARUSSAFAKA 103-91 d.t.s. (1-0 Fenerbahçe nella serie)

Il Fenerbahçe rischia di passare alla storia per aver subito una delle rimonte più assurde della stagione e non solo. Il Darussafaka rimonta 8 punti in 20 secondi, forzando una partita che sembrava conclusa, all’overtime. Gli uomini di Kokoskov riprendono la lucidità e il controllo dell’incontro nel supplementare e si aggiudicano il primo round. Immenso Nando De Colo, autore di 31 punti con 10 assist e 7 rimbalzi, mattatore di giornata. Negli ospiti grandi prestazioni di Andrews e Gulley, autori di 22 punti a testa.

ANADOLU EFES ISTANBUL – GAZIANTEP 96-73 (1-0 Efes nella serie)

Gli uomini di Ataman, con la mente rivolta alle F4 di EuroLega di Colonia, regolano senza alcun problema un Gaziantep nettamente inferiore. Micic e Moerman dominano l’incontro, insieme ad un positivo Bryant Dunston da 11 punti e 5 rimbalzi. L’Efes può permettersi un Larkin in modalità controllo, con 5 punti e 6 assist senza mai la necessità di forzare. 26 punti per Jaiteh, francese molto interessante del Gaziantep. A meno di grosse sorprese, serie senza tante difficoltà per i biancoblu di Istanbul.

TOFAS – BESIKTAS 90-92 (1-0 Besiktas nella serie)

Dopo l’annuncio del suo sbarco in NBA, Alperen Şengün mette in mostra tutto il suo repertorio, in una partita in cui si è confermato ancora una volta (se ci fosse bisogno), il suo talento cristallino. Il turco classe 2002 sfiora la tripla doppia (22 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) ed è il protagonista di un Besiktas che mette a segno il colpo di giornata, ribaltando il fattore campo contro un Tofas che è troppo impreciso in questa serata. Oltre a Şengün, super partita dell’ex protagonista del campionato italiano Blackmon, ispiratissimo in attacco con 26 punti e 5 rimbalzi.