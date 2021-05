TURK TELEKOM ANKARA – PINAR KARSIYAKA 76-70 (Serie in parità sul 1-1)

La serie più equilibrata in assoluto, come ci si aspettava alla vigilia. Tanto equilibrio, come già detto, ma fondamentale il break piazzato nel secondo quarto dalla squadra di casa che concede quel piccolo vantaggio in grado di amministrare sino alla fine. Il duo turco Geyik – Korkmaz è la chiave del successo del Turk Telekom, con soprattutto una prestazione monstre di Geyik da 18 punti e 17 rimbalzi. Molto bene anche Baldwin per la squadra di Ankara. Il Pinar ha in Morgan e Kennedy i riferimenti principali, ma non sono sufficienti per chiudere la serie sul 2-0. Si va alla bella!

DARUSSAFAKA – FENERBAHÇE ISTANBUL 79-98 (Fenerbahçe vince la serie 2-0)

Nessun problema per il Fener, che stavolta soffre meno rispetto al clamoroso finale di Gara 1 e si porta a casa la serie. Ultimo quarto super per i gialloblu di Istanbul, che indirizzano definitivamente una partita già in loro controllo dai primi minuti. Solo 9 punti concessi negli ultimi 10 minuti per gli uomini di Kokoskov, il quale ha in De Colo il leader naturale della squadra. Fenerbahçe che attende ora in semifinale la vincente di Turk Telekom – Pinar Karsiyaka.

Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında galibiyet nasıl geldi?#BenimYerimBurası pic.twitter.com/vWdm7MxMDw — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 16, 2021

GAZIANTEP – ANADOLU EFES 67-83 (Anadolu Efes vince la serie 2-0)

Dopo 10 minuti di equilibrio, l’Efes piazza l’accelerata che “uccide” il match nella seconda frazione, chiudendo all’intervallo lungo sul +15. Ataman ha in Larkin l’uomo in più in questa gara 2, con 14 punti e 5 assist. Molto bene anche il lungo tedesco Pleiss, il quale sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi. Al Gaziantep non basta un super Jaiteh da 25 punti e 10 rimbalzi e un Hayes da 18 punti e 6 assist. Tutto secondo copione per l’Efes, già in mentalità Final Four.

BESIKTAS – TOFAS 82-79 (Besiktas vince la serie 2-0)

Il Besiktas si conferma come sorpresa assoluta di questi Playoffs. I turchi sono passati dall’ultima stagione, in cui si sono salvati in extremis, ad un’inaspettata semifinale di Playoffs quest’anno. Se nella prima gara l’MVP era stato Sengun, ora è il turno di Hazer. La guardia turca, classe 1999, trascina i padroni di casa con una super partita da 20 punti, 9 assist e 4 rimbalzi. Molto bene anche Osmani con 19 punti, 9 rimbalzi e una presenza importante sotto canestro. Tofas paga la brutta partenza, con la rimonta in extremis che non riesce nonostante il duo Akoon-Purcell e Tarik. Ora in semifinale sarà una grande classica del basket turco, Anadolu Efes – Besiktas.