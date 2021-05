Continua la BSL Turchia, che una volta archiviati i Quarti di Finale, accoglie ora le due semifinali.

ANADOLU EFES ISTANBUL – BESIKTAS 96-77 (35-17, 18-14, 20-25, 23-21)

Anadolu Efes in vantaggio 1-0 nella serie.

Anadolu Efes che parte con il piede sul pedale dell’acceleratore, mettendo in chiaro sin da subito questa Gara 1. Il duo Micic – Simon fa sognare i tifosi dell’Efes, in vista delle Final Four, dimostrando di essere in una forma strepitosa. All’intervallo è già +22 per gli uomini di Ataman, che poi possono gestire il secondo tempo con grande serenità. Benissimo sotto i tabelloni Sanli, che con 21 punti è il secondo miglior marcatore della partita. Nel Besiktas si salva Hazer, autore di una partita da 30 punti e 7 assist. Arginato alla grande il talento turco Sengün, tenuto a 6 soli punti. Il Besiktas ha bisogno del suo MVP per tentare l’impresa in una Gara 2 di una serie che sembra a dir poco proibitiva per i bianconeri di Istanbul.

ANADOLU EFES: Sanli 21, Micic 19, Dunston 12, Moerman 12, Simon 10, Larkin 9, Beaubois 8, Gazi 3, Tuncer 2, Balbay 2, Gecim, Saybir. All: Ergin Ataman.

BESIKTAS: Hazer 30, Osmani 14, Haltali 9, Blackmon 8, Johnson 7, Sengün 6, Arna 2, Berry 1, Kabaca, Sayili, Yagmur, Yigitoglu. All: Yağızer Uluğ.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – PINAR KARSIYAKA 83-79 (28-22, 23-20, 16-15, 16-22)

Fenerbahçe Beko in vantaggio 1-0 nella serie.

Soffre un pò più del previsto il Fener, ma porta a casa Gara 1. C’è bisogno del solito super Nando De Colo, per Coach Kokoskov, il quale rischia qualcosa di più del previsto contro un Pinar Karsiyaka che ha dimostrato di non essere la vittima sacrificale in questa semifinale Playoffs. Gli ospiti tentano una clamorosa rimonta nel finale, grazie al duo Taylor – Sek, vere e proprie spine nel fianco della difesa del Fenerbahçe. Ma De Colo e Barthel non sono d’accordo e portano a casa la prima partita della serie. Bene anche Vesely e Pierre, entrambi in doppia cifra e importanti in area.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: De Colo 22, Barthel 14, Vesely 12, Pierre 10, Biberovic 9, Guduric 7, Mahmutoglu 7, Sipahi 2, Candan, Muhammed, Onan. All: Igor Kokoskov.

PINAR KARSIYAKA: Taylor 20, Sek 16, M’Baye 14, Erden 10, Kennedy 8, Birsen 5, Morgan 5, Sonsima 1, Agva, Bitim, Tuluoglu, Yildirim. All: Ufuk Sarıca