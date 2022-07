Calendario EuroCup 2022-23: Venezia e Brescia debuttano in trasferta, inizio casalingo per Trento

L’Eurocup ha diramato il calendario della regular season 2022/23 che inizierà l’11 ottobre 2022 e terminerà il 29 marzo 2023. La Germani Brescia e l’Umana Reyer Venezia sono nel gruppo A mentre la Dolomiti Energia Trento è stata sorteggiata nel gruppo B. Da questi due gruppi di 10 squadre, avanzeranno alla fase a eliminazione diretta le prime otto classificate di ogni girone.

La squadra italiana che debutterà per prima nella competizione sarà la Reyer il prossimo martedì 11 ottobre alle ore 19.15 sul campo del ratiopharm Ulm. A seguire, alle ore 20.45, la Germani giocherà sul parquet del Joventut Badalona. Trento, invece, inizierà il suo cammino europeo il giorno successivo, ospitando alla BLM Group Arena il Promitheas Patrasso alle ore 20.00.

Il derby tra Brescia e Venezia è in programma per il 29 novembre 2022 al PalaLeonessa A2A nel Round 6 e per l’8 marzo 2023 (ossia la prima giornata che si disputa dopo la sosta per le coppe Nazionali) nel Round 15 al Taliercio.

Legabasket.it