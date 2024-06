Campionati esteri: Zara festeggia in Croazia, Lubiana è campione della Slovenia

In Croazia il titolo nella stagione 2023/24 è andato a Zara, che ieri sera in gara 5 ha battuto Spalato per 99 a 66, dopo che gli spalatini venerdì scorso hanno sprecato la chance di alzare in casa la coppa.

In Slovenia il percorso in finale del Cedevita Olimpija è stato decisamente più soft. Con in tribuna alcuni spettatori d’eccellenza, tra cui l’amatissimo Goran Dragić, a Omić e compagni sono bastate tre sfide per laurearsi campioni sloveni venerdì scorso, ai danni del KK Helios Domžale.

Il verdetto deve invece ancora cadere in Serbia. Tra poche ore a Belgrado scenderanno in campo i club economicamente più potenti dell’ex Jugoslavia per sfidarsi in gara 1: contro la Stella Rossa il Partizan cercherà di ribaltare il fattore campo nel tentativo di mettere le mani sul trofeo del campionato serbo.