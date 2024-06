Campionato greco: non si ferma la festa del Panathinaikos, vince anche il campionato dopo una rimonta storica contro i rivali dell’Olympiakos

La serie tra Olympiakos e Panathinaikos per lo scudetto in Grecia è stata una delle più belle, partite decise punto a punto, con la determinante gara 5 a decretare la vincitrice. Il Panathinaikos dopo aver perso le prime due sfide sembrava essere spacciato e ad un passo dalla sconfitta. Però si sa il coach Ergin Ataman, il migliore al momento capace di vincere tutto e ribaltare i pronostici, riesce nell’impresa di recuperare.

Le successive gara 3 e gara 4 saranno vinte dal Pana che così pareggia la serie sul 2 pari. Gara 5 è stata la partita decisiva, giocata al O.A.K.A Stadium. La partita fin dall’inizio conferma rispettare l’equilibrio della serie con il punteggio all’intervallo di 48-37 per il Pana. Nel primo quarto la squadra di Pireo riesce ad andare anche sopra di 11 lunghezze ma viene via via recuperata dal Pana che all’intervallo ha un vantaggio di +9.

Nel terzo periodo riescono a recuperare in parte lo svantaggio fino ad accorciare al -1 ad un 1 minuto dalla fine. William-Goss ha sbagliato il potenziale canestro del vantaggio per l’Olympiakos, che a quel punto subisce canestri a cronometro fermo e consegna il titolo al Pana.

Per il Panathinaikos è il 40esimo scudetto, MVP delle finali ed eroe della serata, Kostas Sloukas con 29 punti di cui 25 solo nei primi due quarti. Inoltre era dal 2002 che una squadra non rimontava nel campionato greco, sotto 2-0 in una serie playoff. Per Ataman si aggiungano altri record e vittorie dopo la conquista dell’Eurolega pochi giorni fa.

Gara 1

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS 84-89

Gara 2

OLYMPIAKOS-PANATHINAIKOS 92-86

Gara 3

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS 83-76

Gara 4

OLYMPIAKOS-PANATHINAIKOS 85-88

Gara 5

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS 87-82

PAN: Nunn 13, Grant 15, Lessort 11, Sloukas 29.

OLY: Peters 21, William-Goss 12, Papanikolaou 18, Milutinov 17, (12 rimbalzi), Walkup 10 assist.