CBA – Debutto vincente per coach Pianigiani in Cina

Inizia con un successo l’avventura cinese di coach Simone Pianigiani. Dopo un periodo di isolamento in quarantena, Pianigiani ha debuttato oggi nella sfida tra il suo Beijing e il Fujian, match valido per il quinto turno di campionato. Una gara non facile quella dei padroni di casa, che si son trovati a inseguire per tre quarti. La svolta nel quarto e decisivo parziale, con la formazione di Pianigiani che piazzato un parziale di 24-4 ribaltando l’incontro terminato con il punteggio di 80-71.