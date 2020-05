Nella prossima Champions League ci saranno Rytas Vilnius, Bilbao e Darussafaka

Dopo la decisione del Darussafaka di lasciare l’Eurocup, anche i lituani del Rytas Vilnius approderanno in Champions League. C’è l’accordo con la FIBA e, secondo quanto anticipato dall’insider lituano Donatas Urbonas, il posto potrebbe essere preso dal Lietkabelis Panevezys che invece quest’anno ha disputato la Champions League.

La FIBA ha anche ufficializzato l’aggiunta del Bilbao Basket, dopo una grande stagione in Liga ACB.

Resta confermata la fase finale in sede unica con una Final Eight in stile Coppa Italia.