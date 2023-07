Champions League, tutti i gironi: Sassari nel D, Tortona nel H

Nella sede della FIBA a Mies, in Svizzera, è andato in scena il sorteggio degli 8 gironi della prossima Champions League. Due italiane nella fase a gironi (Sassari e Tortona) e due che invece dovranno passare le qualificazioni (Varese e Brindisi).

GRUPPO A: Unicaja Malaga, Falco Szombathely, Peristeri, Le Mans

GRUPPO B: Rytas Vilnius, JDA Dijon, Promitheas Patrasso, Opava

GRUPPO C: Tenerife, Darüşşafaka Istanbul, VEF Riga, qualificata

GRUPPO D: AEK Atene, Ludwigsburg, Dinamo Sassari, Sczeczin

GRUPPO E: Pinar Karsiyaka, Oostende, Oldenburg, qualificata

GRUPPO F: Bonn, Hapoel Holon, Bursaspor, Rio Breogan

GRUPPO G: Hapoel Jerusalem, Galatasaray, PAOK Salonicco, qualificata

GRUPPO H: Tofaş Bursa, Derthona Basket, Igokea, UCAM Murcia

The groups for the 2023-2024 #BasketballCL 𝙍𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! 🔥 pic.twitter.com/ZNdwSQ3mlA — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 5, 2023

Nella ‘House of Basketball’ in Mies, Svizzera, si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’edizione 2023/2024 FIBA Basketball Champions League. In live streaming si sono tenuti i sorteggi per i Qualification Rounds e i gironi della regular season europea.

La Happy Casa Brindisi è stata inserita nel torneo di qualificazione numero due, che prevede scontri diretti a partire dai quarti di finale fino alla finale che decreterà la squadra vincente e ammessa ai gironi BCL. Tre potenziali partite da disputare nella sede unica di Antalya, Turchia, dal 25 settembre al 1 ottobre. Il calendario delle date verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Questi gli accoppiamenti: Happy Casa Brindisi vs CSM CSU Oradea (ROM) nei quarti di finale; nell’eventuale semifinale la vincente tra Heroes Den Bosch (HOL) e BC Gottingen (GER). Dall’altra parte del tabellone la squadra italiana dell’Openjometis Varese contro FMP Soccerbet Belgrado (SRB) e Cholet Basket (FRA) vs Telenet Antwerp Giants (BEL).

La vincitrice di questo mini raggruppamento andrà a completare il girone C della regular season Basketball Champions League in cui figurano i team di Tenerife (SPA), Darussafaka (TUR), VEF Riga (LET).

Uff stampa Happy Casa Brinidisi