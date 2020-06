Cina, si riparte il 20 giugno (ma a porte chiuse)

Riprenderà ufficialmente il 20 giugno la stagione di BASKET in Cina, ad ufficializzarlo la Chinese Basketball Association, Cba. A causa delle restrizioni dovute al coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse e sotto un rigido protocollo igienico-sanitario. Due le città prescelte, Qingdao e Dongguan; i team una volta arrivati in città verranno isolati in hotel. Il campionato era stato interrotto a fine gennaio a causa della pandemia con le 20 squadre che hanno fin qui disputato 1/3 dei match di regular season in programma. La Lega BASKET è la prima a riprendere regolarmente le gare nel Paese asiatico.