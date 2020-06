Clamoroso ad Atene. Dimitris Giannakopoulos mette in vendita il Panathinaikos

Il Panathinaikos è in vendita, parola di Dimitris Giannakopoulos.

Il vulcanico presidente greco ha annunciato la sua volontà di farsi da parte, attraverso una conferenza stampa indetta oggi ad Atene. “Dopo aver speso quasi 400 milioni negli ultimi vent’anni, ora ci facciamo da parte: il Panathinaikos BC è in vendita per 25 milioni di euro”, ha detto il numero uno biancoverde.

L’annuncio coinvolgerà direttamente la squadra di Atene e il suo futuro prossimo in EuroLega. Nick Calathes è praticamente un ex giocatore del PAO, ma non solo lui. Molti giocatori hanno la valigia in mano, da Papapetrou sul taccuino dell’Olimpia Milano a Fredette.