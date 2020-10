Clamoroso in EuroLeague! Niente 20-0, le partite verranno giocate

La Turkish Airlines EuroLeague è pronta a fare un clamoroso dietrofront. Dopo aver dato sconfitte a tavolino alle squadre che non avevano a disposizione almeno otto giocatori (ASVEL e Zenit San Pietroburgo), ora tornerà sulla sua scelta.

Non verranno più dati 20-0 alle squadre fortemente colpite dal covid, ma le partite saranno rinviate ad altra data, conformandosi quindi alla FIBA e alla Champions League. Quelli già assegnati (sono sei in tutto, contando anche EuroCup con la nostra Umana Reyer) verranno cancellati e le partite saranno riprogrammate in altra data.

Brutta gestione da parte di EuroLeague.