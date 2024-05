Coach Ataman: “Una delle imprese più grandi di sempre. Come con Efes, ho portato il Panathinaikos dal fondo all’essere Campione d’Europa”

Ergin Ataman do it again:



Anadolu Efes:

2017/18 – Last position in EuroLeague.

3 EuroLeague Finals and 2 titles in the next 3 competitions.



Panathinaikos Athens:

2022/23 – 17th place.

2023/24 EuroLeague Champion.