Coach Luca Banchi: “Molto contento dei miei giocatori. Il Real Madrid è venuto a Bologna a giocare una delle migliori partite stagionali”

Coach Luca Banchi ha commentato così la sconfitta della Virtus Bologna contro il Real Madrid: ““Il Real Madrid è venuto a Bologna a disputare una delle sue migliori partite di questa stagione, con molta aggressività, fisicità, ma anche molta lucidità. Hanno avuto una grande serata dal perimetro e perfetta dalla linea dei tiri liberi, e questa è l’immagine di una squadra che dopo tre sconfitte è venuta a Bologna e sapeva di dover giocare il suo miglior basket per vincere. Sono molto contento dei miei giocatori perché ancora una volta hanno dimostrato di appartenere a questo livello e si sono guadagnati il rispetto degli avversari, che di fronte a Bologna hanno bisogno di giocare una grande partita per vincere e per questo devono sentirsi orgogliosi del loro sforzo, per mantenere il contatto con squadre e giocatori del genere bisogna essere quasi perfetti. Sono impressionato dal modo in cui abbiamo cercato di superare la loro fisicità nonostante il numero molto basso di tiri liberi e di falli, che ha dimostrato che quando hai una squadra del genere, campioni d’Europa, gli arbitri ti guardano in modo diverso ed è normale, ma siamo rimasti in partita. Abbiamo finito con 5 palle perse ed è l’immagine di una squadra molto concentrata nonostante i problemi che abbiamo trovato in campo per superare la loro aggressività. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui siamo tornati nel terzo e quarto quarto, poi il loro talento e la loro grande rotazione dalla panchina hanno permesso loro di creare il break finale. Ancora una volta, complimenti al nostro avversario ma sono orgoglioso dei nostri ragazzi e di quello che hanno fatto per dimostrare che per battere Bologna bisogna giocare una grande partita e questo mi rende felice.”

Comunicato Virtus Segafredo Bologna