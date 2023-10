Conflitto in Israele: Hapoel Gerusalemme giocherà a Belgrado, mentre le israeliane di FIBA Europe Cup in campo neutro a Cipro

By

In seguito al perdurare del conflitto in Israele, la FIBA ha deciso di rilocare le partite casalinghe dell’Hapoel Gerusalemme a Belgrado, seguendo quindi la decisione dell’Eurolega per quanto riguarda le partite interne del Maccabi Tel Aviv.

Le 3 squadre israeliane impegnate in FIBA Europe Cup – si tratta di Bnei Herzliya, Hapoel Galil, Ironi Ness Ziona – giocheranno invece in campo neutro a Cipro. La Happy Casa Brindisi dovrà quindi affrontare la trasferta a Cipro quando affronterà Ironi Ness Ziona.