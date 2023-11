Conflitto in Israele: Hapoel Holon giocherà ad Atene mentre si ritirano le 3 israeliane di FIBA Europe Cup

Per cercare di tenere le squadre israeliane lontane dal conflitto nel proprio Paese, la FIBA ha annunciato che Hapoel Holon giocherà le partite casalinghe a porte chiuse ad Atene, nel palasport che è casa dell’AEK. La decisione segue quella di Hapoel Gerusalemme che invece disputerà le proprie partite interne a Belgrado. Questo per quanto riguarda le squadre impegnate in Champions League, mentre per la FIBA Europe Cup la situazione è diversa.

הודעה משותפת לקבוצות עירוני ״חי מוטורס״ נס ציונה, בני Ofek Dist הרצליה והפועל ״נופר״ גליל עליון לגבי השתתפותן במפעל היורופקאפ >>> https://t.co/QOsU0dKkvc pic.twitter.com/RTZzK67tKR — Ironi Ness Ziona (@ironinessziona) October 30, 2023

Le 3 squadre impegnate nella seconda competizione europea per club, infatti, hanno rifiutato di accettare il trasferimento a Cipro per questioni logistiche e quindi hanno deciso di ritirarsi dalla FIBA Europe Cup. Tra queste c’era anche Ironi Ness Ziona, squadra inserita nel girone della Happy Casa Brindisi.