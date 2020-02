CopaACB – Barcelona, Coach Pesic: “Fallimento? No, il Barça non può vincere sempre…”

Dopo la brutta sconfitta in Copa del Rey del Barcelona contro Valencia, Coach Pesic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Valencia ha meritato la vittoria. Noi abbiamo sbagliato troppi tiri facili e inoltre loro sono stati più regolari. Fallimento? Assolutamente no. Giocavamo contro una grande squadra.. il Barcelona non può vincere tutte le partite.”

Poi continua:

“Abbiamo giocato tantissime partite nell’ultimo mese e il Valencia era molto motivato dopo che lo avevamo battuto in ACB. In Spagna non possono vincere sempre Barça e Real Madrid…”

