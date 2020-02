CopaACB FINALE: Il Re di Spagna è sempre il Real Madrid! Malaga asfaltata in finale

UNICAJA-REAL MADRID 68-95

Quintetto Unicaja: Thompson, J. Fernandez, Toupane, Adams, Gerun

Quintetto Real Madrid: Randolph, Campazzo, Deck, Carroll, Tavares

Primi punti per il Real Madrid con una tripla di Carroll e un canestro da due di Tavares. Per gli andalusi rispondono Gerun e Toupane. Dopo 7’ primo allungo blancos sul 10-21. Abissale la differenza nel tiro dalla lunga distanza tra le due formazioni. 0/6 per i padroni di casa e 5/8 per gli uomini di Laso. 13-26 alla fine del primo periodo con l’Unicaja doppiata. 10 punti per Jaycee Carroll.

Due triple di Rudy Fernandez in apertura di quarto fanno scappare il Madrid a più 19 sul 13-32. Reazione d’orgoglio degli uomini di Casemiro che, guidati da Dario Brizuela, accorciano a 9 punti il distacco (23-35). Jeff Taylor mette un freno all’inerzia di Malaga con una tripla a riportare il vantaggio in doppia cifra. I madrileni approfittano di qualche distrazione avversaria all’intervallo il punteggio è fisso sul 28-43.

Al rientro sul parquet cambia poco con il Real Madrid in pieno controllo del match grazie ad al gioco corale. Significativo il dato degli assist che dice 4 a 21 di cui 11 per Campazzo. L’Unicaja non riesce ad esprimere il gioco messo in campo nelle due partite precedenti e senza aver fortuna al tiro da tre con 1/14. 42-68 prima dell’ultimo quarto.

Quarto quarto di garbage time in una finale che non ha mai avuto storia tingendosi di blanco fin dai primi possessi. Prestazione immensa del Real Madrid con un super Campazzo MVP autore di una doppia doppia da 13 punti e 13 assist. 68-93 il finale.

Parziali: 13-26, 15-17, 14-25, 26-25

MVP: Facundo Campazzo con 13 punti , 13 assist e 29 di valutazione

UNICAJA: D. Thompson 6, J. Fernandez 4, A. Toupane 2, D. Brizuela 18, A. Diaz 2, J. Adams 7, F. Elegar 5, A. Waczynski 2, M. Ejim 4, R. Guerrero 2, C. Suarez 6, V. Gerun 4. Allenatore: L. Casimiro

REAL MADRID: F. Causeur 5, A . Randolph 5, R. Fernandez 6, F. Campazzo 13, N. Laprovittola, F. Reyes, G. Deck 8, J. Carroll 20, W. Tavares 12, S. Llull 4, T. Thompkins 10, J. Taylor 9. Allenatore: P. Laso