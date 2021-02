CopaACB: la guida completa per la Copa Del Rey 2021

Copa ACB 2021 pronta al via. Madrid, sede ospitante della competizione, è pronta ad accogliere 8 squadre, per una competizione che si preannuncia di altissimo livello, come spesso capita in ACB Liga Endesa.

Tenerife si presenta alla Copa ACB, da testa di serie per il terzo anno consecutivo, dove incontrerà Burgos, neovincitrice della FIBA International Cup. Destini incrociati per le due formazioni che si troveranno come avversarie anche in Basketball Champions League nel gruppo J. Sfida tra due dei migliori attacchi della Liga Endesa con 88.3 punti di media a partita per Tenerife (prima) e 87,1 per Burgos (quarta). Duello chiave tra Renfroe e Huertas. I due playmaker sono rispettivamente terzo e secondo per assist a partita con 5,9 per il burgalese e 6,3 per il giocatore auringero. Tanto vitale quanto arduo per gli uomini di Peñarroya sarà anche arginare Shermadini: il georgiano ex Cantù sta vivendo una stagione magica da leader della competizione per valutazione.