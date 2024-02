copaACB Malaga 2024: date ed orari delle partite

By

Tutto pronto a Malaga per la Copa del Rey 2024. Grande attesa per uno degli eventi più seguiti nella pallacanestro iberica, con gli andalusi padroni di casa chiamati a difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno.

(A) Real Madrid – UCAM Murcia (Giovedì 15 Febbraio ore 18:00);

(B) Dreamland Gran Canaria – Valencia Basket (Giovedì 15 Febbraio ore 21:00)

(C) FC Barcellona – BAXI Manresa (Venerdì 16 Febbraio ore 18:00)

(D) Unicaja Malaga – Lenovo Tenerife (Venerdì 16 Febbraio ore 21:00)

La semifinale (A-B) verrà disputata Sabato 17 Febbraio ore 18:00.

La (C-D) si giocherà di seguito, ovvero Sabato 17 Febbraio ore 21:00.

La FINALE è in programma per Domenica 18 Febbraio ore 18:30.

Le partite saranno trasmesse in 151 Paesi ma non in Italia.