copaACB: Malaga elimina anche il Madrid! Tenerife stoppa la Penya e vola alla sua prima finale.

Semifinali ricchissime di emozioni e nuove sorprese in questa Copa del Rey 2023.

Malaga aggiunge lo scalpo del Real Madrid a quello del Barça trovando la quarta finale della sua storia.

Sarà invece una prima volta per Tenerife che supera di misura i padroni di casa del Joventut Badalona in un match ad alta tensione.

REAL MADRID 82 – 93 UNICAJA MALAGA

(19-17; 39-39; 59-66)

Malaga piazza il secondo colpa di scena consecutivo eliminando anche il Madrid dopo aver fatto lo stesso con i campioni in carica del Barça nei quarti. L’eliminazione nella Copa sia dei blancos che degli azulgrana da parte della stessa formazione non si verificava dal lontanissimo 1953.

Il primo tempo scorre sul filo dell’equilibrio. Il Real produce una buona mole di gioco ma le mani sono gelide e risultano in un misero 1/10 da tre. La solidità interna e un Musa già in doppia cifra permettono però agli uomini di Mateo di andare negli spogliatoi in parità nonostante una brillante Unicaja da 6/15 dalla distanza e 9 assist.

Al rientro sul parquet Malaga riprende da dove aveva lasciato mentre i blancos vanno ripetutamente fuori giri e riescono a trovare soluzioni con il solo Tavares (19), pagando anche l’uscita per infortunio di Llull ed un Musa limitato da un duro colpo subìto. L’Unicaja trova una serata memorabile dalla distanza (14/27 da tre) e si avvale di un Kravish inarrestabile da 20 punti con 7/11 dal campo per scappare fino al +14 del 33esimo.

Il Madrid alza bandiera bianca con un incredibile 4/10 in lunetta nell’ultimo quarto e conclude la sua Copa con pessime percentuali sia dal campo – 3/21 da tre – che in lunetta – 21/31.

JOVENTUT BADALONA 72 – 73 LENOVO TENERIFE

(27-23; 44-40; 59-57)

Il CB Canarias centra la prima finale di Copa del Rey della sua storia. Lo fa con un match di rincorsa e carattere strappato in un finale rocambolesco.

Parte meglio la Penya, sospinta dai circa 12milatifosi presenti sugli spalti. Il giovane Parra si prende la scena con già 15 punti a referto a metà gara (2/2 da due e 2/4 da tre). Gli aurinegro partono invece contratti e trovano il fondo della retina senza continuità dalla distanza (6/20 dopo i primi 20’).

Nel secondo tempo salgono ulteriormente di intensità le difese e di conseguenza scende il punteggio. Il finale di gara è ad altissima intensità e ricco di interruzioni per la visione degli instant replay su contatti sempre al limite dell’antisportivo. Gli aurinegro trovano il pareggio a quota 67 con una tripla di Salin a 3’ dal termine. Ribas da un lato e Huertas dall’altro riportano l’equilibrio sul 69 pari. Parra ne mette due per la Penya e l’1/2 a gioco fermo di Huertas spariglia le carte: 71-70 a 36,5 secondi dalla fine.

Nuovo 1/2 in lunetta, stavolta di Shermadini, a cui segue un intervento a “gamba tesa” di Doornakamp, sanzionato come antisportivo su Feliz con 20,8” sul cronometro.

Ancora un uno su due dalla lunetta ed errore al tiro di Badalona con Tenerife che approfitta di una sanguinosa transizione difensiva dei padroni di casa ed appoggia in contropiede il 72-73 con Cook.

Con 3,7 sul cronometro i verdinegro riescono a costruire una penetrazione di Parra che però viene cancellato da Abromaitis sulla sirena (video).

Loosing effort da 26 punti per Parra mentre il CB Canarias capitalizza i 4 uomini in doppia cifra (Shermadini il migliore con 12 punti e 6 rimbalzi per 19 di valutazione) in un match con più conclusioni da tre che da due (15/28 da due e 9/37 dalla distanza).

La finale sarà dunque LENOVO TENERIFE – UNICAJA MALAGA e si disputa Domenica 19 Febbraio 2023 alle ore 19:00. L’incontro sarà visibile in Italia in diretta Facebook sul profilo della ACB.