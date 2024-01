copaACB Malaga2024: il sorteggio disegna il tabellone

By

Si è tenuto all’auditorium Christine Ruiz-Picasso, nel Museo Picasso di Malaga, il sorteggio per la Copa del Rey ACB 2024 che avrà luogo al Martin Carpena dal 15 al 18 Febbraio.

Alle quattro teste di serie (Real Madrid, Unicaja, Barça e Gran Canaria) sono state associate le restanti formazioni (Murcia, Valenci, Manresa e Lenovo Tenerife) per dare forma al tabellone.

Gli accoppiamenti sono risultati essere:

Da un lato (A) : Real Madrid – UCAM Murcia (Giovedì 15 Febbraio ore 18:00); Dreamland Gran Canaria – Valencia Basket (Giovedì 15 Febbraio ore 21:00)

: Dall’altro (B) : Fc Barcellona – BAXI Manresa (Venerdì 16 Febbraio ore 18:00) Unicaja Malaga – Lenovo Tenerife (Venerdì 16 Febbraio ore 21:00)

:

La semifinale (A) verrà disputata Sabato 17 Febbraio ore 18:00.

La (B) si giocherà di seguito, ovvero Sabato 17 Febbraio ore 21:00.

La FINALE è in programma per Domenica 18 Febbraio ore 18:30.

Ora è grande l’attesa per un evento che travalica il rettangolo di gioco con concerti ed attività in tutta la città ed attira appassionati da tutta la penisola, anche tifosi di squadre non qualificate.

In parallelo ha luogo anche la Minicopa Endesa che vede protagonisti i migliori prospetti spagnoli della categoria U14 e si può seguire gratuitamente in streaming sul canale YouTube della ACB.

Nel Gruppo A sono inserite Real Madrid, Joventut Badalona, Unicaja Andalucia e Basquet Manresa. Nel B Valencia Basket, Barça, Basquet Girona e Casademont Saragozza.