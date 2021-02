CopaACB Q3: Polonara show! Baskonia in semifinale!

TD SYESTEM BASKONIA-CLUB JOVENTUT BADALONA 96-87

Quintetto TD System Baskonia: Henry, Giedraitis, Polonara, Peters, Jekiri

Quintetto Club Joventut Badalona: Dimitrijevic, Bassas, Lopez-Arostegui, Parra, Tomic

Parziali: 28-17, 27-30, 23-21, 18-19

E’ un autentico show quello di Achille Polonara: l’ala del Baskonia è l’assoluto protagonista della vittoria con cui i baschi eliminano il Club Joventut Badalona (96-87) e si qualificano nelle semifinali della CopaACB. Ora attendono la vincitrice della sfida tra Barcelona e Unicaja. Polonara prende il palcoscenico con una prova da urlo: 19 punti con percentuali di tiro irreali (5/6 da due, 2/5 da tre e 3/4 ai liberi), 6 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate e 30 di valutazione.

Il Baskonia mette subito in chiaro il copione della gara: in avvio il parziale è di 16-6 grazie alle triple di Giedraitis e alle accelerazioni di Henry. Quei 10 punti saranno un fardello troppo pesante da recuperare per la squadra di coach Duran, avanti solo con lo 0-2 iniziale. La rincorsa della Joventut non produce grandi parziali nei quarti centrali ma nel finale l’orgoglio di Tomic, capace di segnare anche da tre (la quarta tripla dal 2009), riporta sotto la squadra. Il centro slavo chiude con una doppia doppia (14 punti e 11 rimbalzi) ì. Il finale però è un monologo basco.

TD SYESTEM BASKONIA: Raieste, Vildoza 7, Jekiri 4, Henry 16, Sedekerskis 2, Diop, Fall 5, Peters 15, Dragic 7, Giedraitis 19, Polonara 19, Kurucs ne. Allenatore: Ivanovic

CLUB JOVENTUT BADALONA: Dimitrijevic 8, Ribas 6, Lopez-Arostegui 12, Morgan 7, Brodziansky 17, Dawson 3, Jackson 12, Ventura, Bassas 5, Bringader 2, Parra, Tomic 14. Allenatore: Duran