CopaACB Q4: Barcelona rimonta da -20 e vola in semifinale: Unicaja fuori con onore

BARÇA-UNICAJA 103-93

Quintetto Barça: Calathes, Kuric, Higgins, Mirotic, Pustovyi

Quintetto Unicaja: Diaz, Suarez, Brizuela, Waczynski, Guerrero

Parziali: 15-29, 24-15, 21-21, 28-23, 15-5

Partenza shock per il Barça che dopo 8′ si trova ad inseguire l’Unicaja con 20 punti di svantaggio sul 9-29 e 14 marcature di Brizuela (4/4 da due e 2/3 da tre). I catalani reagiscono dopo un time out di coach Jasikevicius e provano a tornare in partita con le triple di Abrines e Westernmann. 15-29 dopo il primo periodo dominato dagli andalusi. Cambia volto il Barça che grazie ad Abrines, Higgins e Oriola ricuce fino al meno al 5 dell’intervallo sul 39-44.

L’Unicaja esce dagli spogliatoi con il piglio dei primi minuti e con Bouteille rimette un vantaggio in doppia cifra tra sé e glia vversari. I catalani firmano un 5-0 riportandosi a contatto con i primi punti di serata di Davies. Con un parziale da 13-3 in avvio di quarto quarto gli uomini di Jasikevicius completano la rimonta e mettono la testa avanti per la prima volta dopo il 5-4 del primo minuto sul 79-70. Reazione rabbiosa degli uomini di Katsikaris che non si lasciano intimorire e riprendono il comando della gara trascinati da un incontenibile Brizuela per il momentaneo 81-82. Botta e riposta tra le due formazioni in una partita che non vuole padrone. Abromaitis manda tutti all’over time con il canestro del 88-88.

Overtime che prosegue nel segno dell’equilibrio per i primi 4′ ma poi ci pensa Higgins, con un finale incandescente, a far approdare i suoi i semifinale. Punteggio finale 103-93

Losing effort per Brizuela con 33 punti e career-high personale.

BARÇA: Davies 10, Westermann 5, Hanga 6, Bolmaro ne, Smits 4, Pustovyi, Oriola 5, Abrines 11, Higgins 22, Abrines, Higgins 22, Kuric 7, Mirotic 16, Calathes 17. Allenatore: Jasikevicius

UNICAJA: Thompson 3, Fernandez 7, Ferrari ne, Brizuela 33, Diaz 9, Alonso, Waczynski 10, Abromaitis 6, Guerrero 10, Nzosa 4, Suarez 5, Bouteille 6. Allenatore: Katsikaris