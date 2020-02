CopaACB QF2: Bilbao dura due quarti, vince il Real di Llull

REAL MADRID-BILBAO 93-83

Quintetto Real Madrid: Randolph, Campazzo, Deck, Carroll, Tavares

Quintetto Bilbao: Rousselle, Rafa Martinez, Balvin, Sulejmanovic, Boteille

Seconda partita di giornata e altro inizio di match molto equilibrato con le due formazioni incollate nel punteggio. Nei primi 20’ le squadre si sono sorpassate e contro sorpassate per ben 16 volte restando in parità per 8. Nella prima frazione i blancos si affidatano alla fisicità del duo Randolph-Tavares autore di 14 punti e 7 rimbalzi. Per i baschi 7 punti di Rousselle frutto del 3/4 dal campo in 7’ sul parquet. Nel secondo quarto i madrileni confidano troppo nel tiro dalla lunga distanza con poco successo (6/17 dopo 20’) permettendo agli uomini di Mumbrù di restare a contatto andando al riposo lungo con solo 3 punti da recuperare. Il Real Madrid rientra in campo più deciso e tenta l’allungo, più 16 (71-55) con 90 secondi da giocare nella frazione. Bilbao sembra essere uscita dalla partita. Ad ogni mini-parziale gli uomini di Laso rispondono rendendo vani i tentativi di accorciare di Bouteille e compagni. Nell’ultimo periodo i madrileni consolidano il vantaggio trascinati da uno straordinario Sergio Llull e vincono senza troppi problemi per 93-83.

Parziali: 23-21, 27-26, 23-16, 20-20

MVP: Sergio Llull

REAL MADRID: F. Causeur 10, A. Randolph 9, R. Fernandez 3, F. Campazzo 13, N. Laprovittola, F. Reyes, G. Deck 14, J. Carroll 7, W. Tavares 10, S. Llull 19, J. Mickey 2, J. Taylor 2. Allenatore: P. Laso

BILBAO: J. Rousselle 15, S. Rodriguez, T. Schreiner, T. Rigo, I. Cruz, R. Martinez 7, O. Balvin 12, E. Sulejmanovic 8, M. T. Haws, B. Lammers 7, A. Bouteille 13, A. Kulboka 13. Allenatore: A. Mumbrù