CopaACB S1: Il Madrid non stecca! Real in finale, Tenerife KO nel finale

REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 85-79

Quintetto Real Madrid: Alocen, Causeur, Deck, Thompkins, Tavares

Quintetto Lenovo Tenerife: Fitipaldo, Salin, Cavanaugh, Doornekamp, Guerra

Parziali: 19-23, 21-23, 25-16, 20-17

Pioggia di triple in avvio di partita con cinque centri (3/3 del Madrid e 2/4 di Tenerife) in 3’. Dal momentaneo 9-11 Tenerife alza l’intensità difensiva frenando l’attacco madrileno e portandosi sull’11-19 prima di chiudere la prima frazione con 4 punti di vantaggio.

Scappa Tenerife che tocca il più 12 nei primi 3’ grazie ad un parziale da 1-9 che obbliga coach Laso a fermare il gioco. L’inerzia resta saldamente nelle mani dei canari che allungano ulteriormente per il 22-40. I blancos approfittano del quintetto piccolo messo sul parquet da Vidorreta e con i veterani ricuciono dal -18 al -6. 40-46 e 12 punti per Fitipaldo all’intervallo.

Primi punti per Tavares che, al secondo tentativo di serata, segna da due. Tenerife gioca a memoria con una perfetta circolazione di palla che le permette di mantenere il comando della partita. Reazione rabbiosa di Causeur e Llull che si prendono la squadra sulle spalle per impattare sul 59-59. Causeur è inarrestabile e regala il vantaggio blancos. 65-62 all’ultimo intervallo.

Le formazioni stringono le maglie in difesa in un avvio di ultimo quarto in cui è l’equilibrio a farla da padrona. 6-6 di parziale a metà frazione e punteggio sul 71-68. Nei minuti finali emerge tutto il talento degli uomini di Laso che danno la spallata decisiva all’incontro aggiudicandosi la vittoria e il pass per la finale. 85-79 il punteggio alla sirena finale.

REAL MADRID: Causeur 18, Fernandez 5, Abalde, Tyus 3, Laprovittola 2, Garuba, Alocen 5, Deck 18, Carroll 11, Tavares 6, Llull 11, Thompkins. Allenatore: Laso

LENOVO TENERIFE: Yusta, Fitipaldo 13, Huertas 22, Salin 3, Diez, Rodriguez, Shermadini 1, Butterfield 3, Sulejmanovic 6, Cavanaugh, 8 Guerra 15, Doornekamp 6. Allenatore: Vidorreta