copaACB SemiFinali: prova di forza per Real e Barça, sarà Clásico in finale

“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”. La Copa2024 sembra dare credito al proverbio: dopo essersi sudate l’accesso alla semifinale contro le combattive Murcia e Manresa, Real e Barça dimostrano il proprio valore – dato dalla profondità e completezza dei roster, nonché dalla storia dei club – contro Valencia e Tenerife piazzando dei break ineluttabili.Domani – Domenica 18 Febbraio 2024 – alle 18:30 la finale. La Copa sarà alzata ancora una volta alzata dai blancos o dagli azulgrana, che detengono rispettivamente 28 e 27 titoli per un totale di 55 sugli 87 assegnati.

REAL MADRID 95 – 76 VALENCIA BASKET (48-39)

(23-17, 25-22, 32-16, 15-21)

Un terzo quarto sontuoso (32-16) regala l’ennesima finale ai blancos. Il Valencia disputa un buon primo tempo rimanendo in scia grazie alle giocate di Davies e Lopez-Arostegui ma a cavallo dell’intervallo lungo la difesa madrilena sale di colpi – notevole il ruolo da intimidatore esercitato da Poirier con 3 stoppate – e permette al potenziale offensivo sterminato di Musa e compagni di scatenarsi in contropiede. Il risultato è un parziale da 35-9 che “spezza le gambe” ai valenciani e chiude anzitempo il match.

Il Valencia resta in partita 19’ prima di soccombere sotto i colpi di un Real Madrid perfetto. In chiusura di secondo quarto i taronja hanno tra le mani la palla del 42-41: dall’errore di Lopez-Arosegui gli uomini di Mumbrù incassano un parziale da 35-9 che vale il +27 a 12’ dal termine (massimo vantaggio) e partita in cassaforte per il Madrid.

TABELLINI

Real: Campazzo 10+9a, Deck 9, Tavares 7+8r, Yabusele 14, Musa 18, Causeur n.e., Fernandez 5, Abalde n.e., Hezonja 3, Rodriguez 8, Poirier 10+8r, Llull 11. All. Mateo

Squadra: REB 41 (32+9), T2 21/35, T3 11/29, TL 20/24, AS 19, PER 14

Valencia: Puerto, Jones 9, Inglis 5+9r, Jovic 2, Davies 18, Herper 7, Claver, Pradilla 2+8r, Anderson 12, Lopez-Arostegui 12, Ojeleye 9, Pangos. All. Mumbrù.

Squadra: REB 36 (22+14), T2 19/43, T3 10/31, TL 8/12, AS 21, PER 13

HIGHLIGTS ACB

FC BARCELLONA – LENOVO TENERIFE (54-24)

(14-16, 40-8, 24-24, 30-28)

Un secondo quarto da record (40-8, massima produzione offensiva parziale registrata nella competizione) permette al Barça di “riposare” un tempo per prepararsi al meglio alla finale di domani. Il parziale è propiziato dalle percentuali irreali degli azulgrana: 7/7 da due, 7/10 da tre e 5/6 ai liberi nei 10’ di dominio che hanno preceduto l’intervallo. Il sogno aurinegro (capaci di eliminare a sorpresa l’Unicaja seconda in Liga e padrona di casa) finisce così già ben prima della sirena, con Doornekamp – eroe dei quarti – tenuto a quota 0. Tutti a segno i 12 giocatori a disposizione di Grimau, che distribuisce uniformemente i minutaggi per “risparmiare” le proprie stelle e dare ritmo a chi solitamente ha meno spazio, in vista di una finale che si annuncia agguerrita e che potrebbe valere l’aggancio al Madrid nell’albo d’oro della competizione.

TABELLINI

Barça: Brizuela 13, Abrines 10, Nnaji 9, Jokubaitis 10+6a, Parra 10, Da Silva 8, Vesely 8, Kalinic 2, Satoransky 11+7a, Hernangomez 15+7r, Laprovittola 7, Parker 5. All. Grimau.

Squadra: REB 46 (32+14), T2 28/40, T3 12/25, TL 16/22, AS 22, PER 16

Tenerife: Fitipaldo 5, Salin 7, Guy 12, Shermadini 9, Abromaitis 16, Fernandez 3, Huertas 15+4a, Diop 2, Sastre, Cook 7, Guerra n.e., Doornekamp. All. Vidorreta.Squadra: REB 23 (14+9), T2 20/38, T3 8/29, TL 12/15, AS 15, PER 10

HIGHLIGTS ACB (secondo quarto da RECORD)