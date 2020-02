CopaACB SF2: L’Unicaja spazza via Andorra e raggiunge il Real Madrid in finale

UNICAJA-ANDORRA 92-59

Quintetto Unicaja: Adams, J. Fernandeza, Toupane, Thompson, Gerun

Quintetto Andorra: Hannah, Massenat, Todorovic, Diagne, Sy

Primi due punti per i padroni di casa con un canestro di Gerun. Inizio di partita molto equilibrato con le due formazioni che si rispondono colpo su colpo restando in contatto nel punteggio. 9-7 a metà periodo. 6-0 andaluso e primo tentativo di allungo (15-7). Il quarto si chiude sul 25-16.

L’Unicaja porta il suo vantaggio in doppia cifra. I pirenaici continuano a faticare in attacco tirando dal campo con meno del 30% complessivo. Dopo 12’ il punteggio segna 32-16. Semifinale simile alla precedente con una sola squadra in campo in un Carpena infuocato. 48-30 all’intervallo. 15 punti per Jaime Fernandez. Nessun giocatore in doppia cifra per gli ospiti.

La squadra del principato rientra in campo più determinata e ricuce in parte il divario fino al 52-40 con 16’ alla fine del match. I padroni di casa non ci stanno e con un 9-0 rimettono 21 punti di distacco tra le due squadre. 68-47 prima dell’ultima frazione.

Nel quarto quarto continua la festa andalusa. Partita durata solo 5’ con Andorra ad arrendersi alla maggiore energia della squadra di casa spinta dal suo pubblico. Da sottolineare come l’Unicaja abbia visto uno dei suoi migliori momenti con in campo un quintetto tutto spagnolo. 92-59 il finale

Parziali: 25-16, 23-14, 20-17, 24-22

MVP: Jaime Fernandez con 19 punti

UNICAJA: D. Thompson 6, J. Fernandez 19, A. Toupane 5, D. Brizuela 8, A. Diaz 6, J. Adams 14, F. Elegar, A. Waczynski 9, M. Ejim 15, R. Guerrero 6, C. Suarez, V. Gerun 4. Allenatore: L. Casimiro

ANDORRA: T. Perez 6, B. Sy 3, N. Llovet, F. Massenat 10, C. Hannah 16, D. Todorovic 3, M. Diagne 6, D. Walker 7, G. Colom, J. Senglin 8, R. Carrasco, D. Musli. Allenatore: I. Navarro