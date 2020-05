Covic, presidente Stella Rossa: “Euroleague sta lavorando ad un tetto salariale”

Nebojsa Covic, presidente della Stella Rossa, ha rivelato al canale serbo B92 che la Eurolega ha chiesto a tutte le squadre di non firmare nessun nuovo giocatore, per il momento. I biancorossi si starebbero già muovendo per prendere Jaka Blazic e Marko Simonovic, ma per ora tutto si ferma.

Il motivo è che la lega europea sta lavorando all’inserimento di un salary cap in stile NBA, con tanto di limiti di spesa per ogni società, nel tentativo di limare il livello tra tutte le squadre.

Aaron Jackson, play del Maccabi, non ha preso bene la notizia: con un tweet, infatti, ha dichiarato di essere fortunato che il salary cap venga introdotto ora che è alla fine della carriera. Tuttavia poi ha chiarito che le squadre di Eurolega, con il salary cap e una stagione un po’ più corta, sarebbero sicuramente più “simili” e non ci sarebbero grosse differenze.

Grandi cambiamenti sono attesi in estate!