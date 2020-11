Covid-19: Quattro positivi in casa Olympiakos, rinviate le sfide con Barcelona e Asvel

Continua ad essere un fattore il coronavirus per tutta la pallacanestro Europea. Al membro dello staff reso noto nella giornata di ieri, l’Olympiacos tramite i propri social ha annunciato la positività di altri tre membri dell’organico. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda i nomi di quest’ultimi, certo invece dopo la conferma di Eurolega, il rinvio delle partite che l’Oly avrebbe dovuto disputare in settimana, contro Barcelona e Asvel.

Secondo quanto annunciato sul sito della massima competizione europea per club, i Greci avrebbero chiesto il rinvio dopo essere stati di fatto bloccati ad Atene dalle autorità sanitarie locali.