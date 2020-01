Cresce il pubblico di EuroLega: Olimpia Milano sopra la media

Siamo al giro di boa della stagione regolare di EuroLega, infatti giovedì inizierà il ritorno. Andiamo a vedere i dati di affluenza di pubblico nei vari palazzetti, con un grande aumento delle città appena salite dall’Eurocup. In fondo trovate il grafico di Basketball Guru.

Per numero di persone Žalgiris comanda con quasi 15 mila persone di media, in leggerissimo calo rispetto alla stagione scorsa. Subito dopo si trova l’Efes Istanbul che ha avuto un boom rispetto all’anno scorso: le aspettative da questa squadra sono altissime. Bene anche il Baskonia che con oltre 11 mila persone si issa al terzo posto.

La Stark Arena di Belgrado è la più capiente di tutta l’EuroLega, ma la Stella Rossa ha avuto un aumento di spettatori del 116%, da record; bene anche Alba e Zenit, aumento oltre il 30% e 40% rispettivamente, ma i russi sono comunque ultimi per numero di persone (4424 di media). OAKA subito dietro come capienza rispetto a Belgrado, ma ad Atene c’è stata una caduta del 10% rispetto allo scorso anno, in linea con Fenerbahçe e CSKA Mosca. Non viene conteggiata la gara a porte chiuse tra Pana e Fener.

Astroballe di Lione è il palazzetto “più pieno” di tutta l’EuroLega (ma è anche il più piccolo con soli 5560 posti a sedere), visto che tocca il 98% della capienza totale, appena davanti a due città devote al basket come Kaunas e Tel Aviv.

Olimpia Milano? Più o meno in linea con la media di EuroLega. 8948 persone di media, con un aumento del 5.4%. La capienza massima è di 12500 persone ma viene riempito per il 72% scarso, al tredicesimo posto su diciotto. La media EuroLega rivela 8758 persone a palazzo (record da quando esiste l’EuroLega moderna), con un aumento del 10.2% rispetto allo scorso anno ed uno riempimento delle arene pari al 75%.

Di seguito il grafico di Basketball Guru: