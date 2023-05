Dal 25 Luglio sparirà Eleven Sport, il basket passa su Dazn

Eleven è entrata a far parte del Gruppo DAZN che diventa così una tra le più grandi piattaforme sportive a livello mondiale.

Per ottimizzare l’esperienza di visione di tutti gli appassionati in un’unica piattaforma, il servizio ELEVEN sarà attivo solo fino al 24 luglio 2023. Potrai continuare a seguire le seguenti competizioni su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili su dazn.com.

Il grande basket con tutte le partite di Serie A Unipolsai, Eurolega e Eurocup, e il meglio delle grandi competizioni internazionali tra cui FIBA Basketball World Cup 2023, FIBA Eurobasket 2025 (comprese le partite di qualificazione ) e FIBA Women’s Eurocup 2025 Il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di Eccellenza Femminile Il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship Il calcio italiano con tutte le partite della Serie C per la stagione 2022/2023 (i diritti della Serie C per la stagione 2023/2024 sono in fase di assegnazione).

Tutti gli sport e i programmi di ELEVEN vanno ad arricchire le competizioni già disponibili su DAZN come la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, LaLiga Santander, i canali Eurosport, i documentari, i programmi originali e tanto altro.

Per te che sei in possesso di un abbonamento stagionale, i contenuti ELEVEN saranno disponibili fino al 24 luglio 2023, data in cui il tuo abbonamento cesserà automaticamente.

Se non sei ancora cliente DAZN riceverai un’offerta esclusiva per attivare DAZN e continuare a vivere tutto lo sport che ami su tutti i tuoi dispositivi compatibili. Dopo il 24 luglio il tuo account Eleven verrà disattivato e se vorrai continuare a guardare i tuoi sport preferiti potrai farlo su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili.

Abbiamo a cuore i tuoi interessi per i nostri contenuti e continueremo ad impegnarci per farti vivere al meglio la tua passione per lo sport, unendoci a DAZN per offrirti la migliore esperienza e il portfolio di contenuti più ampio del mercato italiano.

Il team di ELEVEN SPORTS