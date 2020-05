Darussafaka lascia l’Eurocup: giocherà in Champions League!

Il sito turco TrendBasket riporta che il Darüşşafaka Tekfen, squadra di Istanbul vista nell’ultima stagione in Eurocup, ha deciso di abbandonare la ULEB per firmare in Champions League, organizzata dalla FIBA. Non è ancora ufficiale, ma le trattative sono ben avviate e l’accordo arriverà a breve.

Questa scelta del Dacka sembra essere nata dopo la decisione di Euroleague Basketball di giocare la partita contro la Virtus Bologna in quel di Belgrado, casa delle stelle virtussine Teodosic e Markovic, e non in Germania come proposto dai turchi (la partita era prevista in casa loro secondo il calendario).

La Virtus ha stravinto quella partita e si è qualificata per le Final Eight di Eurocup, ma la decisione non è stata digerita dal club turco: il Darüşşafaka Tekfen ha quindi deciso di “emigrare” in Champions League.

La stagione in Turchia è terminata, quindi la squadra di Istanbul ha già rescisso con Doron Lamb (in foto), Bonzie Colson, Jarrod Jones e il play Ozmizrak finito in ACB all’Obradoiro.