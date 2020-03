Darussafaka – Virtus: interviene il Presidente Petrucci: “Io devo difendere una squadra italiana”

Il presidente della FIP Gianni Petrucci è intervenuto questa mattina su Radio 1, rilasciando queste dichiarazioni in riferimento alla partita della Virtus Bologna di EuroCup in terra Turca prevista per mercoledi:

“Abbiamo un problema serissimo con la Virtus che deve giocare in Turchia mercoledì, e si trova di fronte al blocco del traffico. L’EuroLeague ha risposto presuntuosamente che non è un problema che li riguarda. Ho scritto al presidente del CONI e al ministro Spadafora di intervenire coi canali diplomatici.

Ho parlato stamattina con Baraldi, e mi ha detto che gli hanno risposto “se non vi presentate partita persa”. Io devo difendere una squadra italiana. Queste sono persone che non hanno la cultura dello sport.”

Petrucci ha parlato anche della situazione del campionato italiano:

“Dobbiamo giocare domenica in qualsiasi condizione, il campionato non può essere rinviato ulteriormente, ci sono le squadre nelle Coppe e il Preolimpico. Porte aperte, speriamo, o porte chiuse. Ho chiesto la sospensione dei versamenti tributari, come il calcio. […] Fare modifiche ai playoff? Siamo disponibili a sentire cosa chi chiederanno le società di Serie A. La giornata scorsa è stata sospesa con l’accordo di tutti. Ma domenica prossima si deve giocare, in qualsiasi modo. Ne va della regolarità del campionato“.